素海霖出道AV攻入排行榜百大　銷量破業界標準N倍爆加拍6部作品？

首位香港出身的AV女優繪麗奈（中文名素海霖）的作品一直是全城熱話。作品發表時導致官網癱瘓，亦有港人爆買34隻她出道作（番號：FSDSS-644）的DVD支持。但其實到底她的作品整體銷量如何呢？實體版在4月20日就會發售，片商還會與她繼續合作嗎？



繪麗奈Erena的出道作品於3月30日香港時間晚上11時已經面世，當日影片一出即引來不少港人蜂湧購買。雖然要透過日本Amazon買入令過程稍為轉折，但都無阻網民們以「實際行動」表達支持。作品在片商FALENO的網站的排行榜上亦一直穩坐首位。

不過在日本成人網站FANZA的3月份DVD銷售排行榜上，FSDSS-644就位居第81位，似乎並不是特別突出的成績。到底實際銷量情況如何呢？台灣AV研究者一劍浣春秋日前撰文分享，有經紀人透過片商收到消息指繪麗奈的出道作單算海外就已經賣了2,000多部。據說在AV業界標準中作品只要賣出1,000部就已經算大賣，因此繪麗奈這支作品能算上是超級大賣！

早前有消息透露指她到日本再與片商洽談合作，一劍浣春秋就指雙方談判非常順利，經紀人認為再簽2部作品應該沒有問題。而一劍浣春秋更表示他覺得可以一舉拍到第6支作品。大家又認為繪麗奈的女優事業前程如何呢？

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