素海霖AV出道作遭網民狠批　表情超作狀！列７大失望位嘆：好鬼悶

香港首位進軍日本AV界女優素海霖(Erena)出道作於昨晚(31日)正式面世！影片一出已引來不少網民立即購買觀看，以表支持!但有不少網民於觀看影片後，竟表示「有啲失望」，更列出N個失望點，他們認為片中Erena的身形「冇話好好」，「演技」表情更相當「作狀」，令其未開始便先出戲...



圖自FALENO

於昨晚，香港第一位AV女優素海霖，藝名「繪麗奈」的出道作正式於日本Amazon上線供大家購買觀看，而影片一出即引來不少港人蜂湧購買，雖然購買的過程稍為轉折「繁複」，令不少網民崩潰，但都無阻網民們以「實際行動」表達支持。

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影片面世後，有不少網民紛紛出文討論「觀後感」，當中有網民竟表示知道昨晚為首播，本已「準備就緒」迎接Erena的出道作，但於觀賞影片後卻令他興致極減，有網民則表示雖然該片為Erena的第一套作品，但影片的確令人愈來愈「唔想睇落去」，網民們更列出N個影片的失望位。

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網民表示，從AV女優的身形來比較，Erena的身形略較豐腴，且有副乳並「冇話好好」，胸的形狀亦較為不理想，一看便知「明顯無做運動」，但網民認為都算是普遍港女的身形，因而影片開頭時都仍能投入於當中。但就當繼續他繼續看下去時，便發覺「根本唔係嗰回事」，不但內容「開始悶」，而且Erena的表情有點太過誇張作狀，呈現出來相當「唔自然」，令他完全唔想睇落去。

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但影片的中段都並未算最嚴重，最令他興致全無，即變「投降」的一幕就是片中Erena第二次性愛的「高潮」位，她將男優推開的一幕，網民表示當下真的「完全出戲」，而且「開始有啲失望」，連最後的一幕都無心再看「飛下飛下就完咗」。

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對此，有網民表示，觀看Erena的出道作時「好似睇緊啲配音片咁」，根本無法投入之餘「仲冇咩感覺」，認為對影片的期望太大，所以才會如此失望。有網民更表示「推開條仔笑左」、「第一次睇AV見咁樣推開個男優」，當下的「本能反應」真心出戲。但有網民則表示，此套AV為Erena的首套作品，難免會有所生疏和不自然，始終要將自己於鏡頭前完全表露，並非件容易事，以第一次的表現來說已相當不錯，更期待她下一套的作品。