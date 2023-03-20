素海霖高級過波多野結衣？AV女優薪酬分4級　頂級女優天價一條片

在香港土生土長的繪麗奈Erena（中文名素海霖）日前宣布在日本片商FALENO出道，成為史上首位港人AV女優。消息引起網民網民熱議，紛紛表示必定會買正版支持。當中有不少人亦對做AV女優的收入非常好奇，深田詠美和板桓梓就曾經分享到，女優拍一支作品的薪金竟然可以高達1億円！



（FALENO 截圖）

日本有許多名AV女優，不過當中能被人熟知只有當中的一小部分。在AV女優界中就有分為不同級數，獲得的片酬因應身分有很大差別。前AV女優板桓梓早前拍片分享到女優主要有4個等級，分為專屬女優、企劃單體女優、企劃女優及素人女優。

前女優板桓梓分享到女優分為專屬女優、企劃單體女優、企劃女優及素人4個等級（YouTube 截圖）

當中專屬女優又稱為單體女優，是4種女優中身份最高的一群。她們直接與片商專屬契約，只能參與該片商的拍攝、每個月只會拍一部作品；合約期通常由3個月起至6個月甚至1年。薪酬比其他女優高，片商會按契約每月支付固定的一筆片酬。據板桓梓所指，她當時每月獲得約80至100萬円（大約港幣4.8至6萬元）。

其次的等級被稱為企劃單體女優，這種女優能無限到任何片商推出作品，但片酬則相對會較低。日媒《日刊SPA!》指企劃單體女優的片酬約由15萬起至40萬円（大約港幣9千至2.4萬元）。而板桓梓表示相信平均片酬是20至30萬円左右（大約港幣1.2至1.8萬元）。拍攝逾2,000部作品的知名AV女優波多野結衣曾在登上節目《じっくり聞いタロウ》時分享到，自己作為企劃單體女優，片酬只達當專屬女優時的一半以下，只有30至40萬円左右（大約港幣1.8至2.4萬元）。

港人AV女優繪麗奈Erena是片商FALENO出道的專屬女優，女優等級上比波多野結衣還高。不過，企劃單體女優1個月內可以拍攝多部作品，積少成多、收入還是有機會超越專屬女優的。

板桓梓分享到有些企劃女優片酬只有2萬円左右（YouTube 截圖）

至於企劃女優，她們於專屬和企劃單體女優不一樣，藝名不會登在作品封面上。只是參與該作品拍攝的多名女優的其中一名，演出的部分也只佔一部作品的一小部分。拍攝時間亦約只是3至4小時，所以片酬亦只有5至10萬円左右（大約港幣3千至6千元）。板桓梓分享到甚至聽過有些女優片酬只有2萬円左右（大約港幣1,200元）。雖然也一樣能無限到任何片商拍攝，但收入相對低很多。

素人女優則是拍攝「街頭搭訕」種類題材的無名女優，按板桓梓所指她們的片酬極低。即使拍攝了一整天，片酬也只有1萬円（大約港幣600元），多也絕對不會超過3萬円（大約港幣1,800元）。

深田詠美早前亦曾拍片談及AV女優的薪酬，當中講到以她所知，企劃女優的片酬10萬円起（大約港幣6,000元），企劃單體女優40萬円起（大約港幣2.4萬元），而專屬女優則由100萬円起（大約港幣6萬元）。女優人氣、不同片商和企劃內容都會影響片酬，她爆出雖然屬於極少數，但有專屬女優甚至能獲得1億円（大約港幣600萬元），通常是由藝能界下海的女優。

沒想到AV女優也能分出這麼多等級，若成功拼出一片天，1個月只需拍一部作品就能賺超過日常生活所需的片酬。難怪每年都有這麼日本女生選擇出道當AV女優呢！

👉AV女神三上悠亞含淚宣布引退 自爆理由是... 老司機崩潰告別

👉深田詠美爆AV男優入行6個潛規則 有3大「長處」即可跟女優交手