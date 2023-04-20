遊日注意！日本大量餐廳禁止兒童入內　店長力數5宗罪獲網民力撐

日本是香港男女老幼最愛的旅行目的地之一，不少家庭會趁著假期舉家「返鄉下」。不過最近有日本節目就講到有越來越多飲食店禁止小孩入內，在當地網上引起極大迴響，未來港人帶小孩去日本旅行可能就要多加注意了！



（《MARUMO的規定》劇照）

日本午間節目《情報ライブ ミヤネ屋》日前報導指日本「客人就是神」的時代似乎已經迎來終結，有不少食店開始設立他們自己的規矩。例如「吃飯期間禁止用手機」、「若不進食不能進店」等等，當中「禁止帶兒童入店」的食店急升，節目播出後就引起網民熱烈討論。

店長指因曾有小孩忽然吃旁邊客人的料理而禁止兒童入內（ytv截圖）

節目中分享到，有餐廳負責人指出自己10年前就開始禁止帶兒童入店。主因是【1】曾有小孩忽然吃旁邊客人的料理，【2】又有小孩弄髒廁所後沒有道歉不顧而去。【3】也有店員提醒客人顧好小孩時家長指罵子女令店內氣氛緊張的情況。【4】甚至有客人因此產生怨恨，事後在網上寫不實的評論抹黑、降低店舖的風評，令銷售額下降。【5】亦有店主指小孩經常在店內亂跑打破貴重的杯子。

雖然「禁止帶兒童入店」的規矩嚴重影響店舖的收入，特別在假期時亦有不少家長會帶子女出外，但為了避免上述的情況唯有作出取捨。指出這樣做反而吸引了希望能慢慢享受進食時光的「好客人」。但亦表示這種情況並不是小孩的錯，而是不管教兒童或裝作看不到的監護人的問題。

店長指有監護人不管教兒童或裝作看不到他們的騷擾行為（圖自Twitter）

有50年歷史的甜品老店「フルーツダイニング・パレット」就因小孩周圍跑，經常打破玻璃杯而曾有7年禁止兒童進店。不過這種規矩亦出現不少有小孩的老顧客不能進店的困境，於是10年前就廢除這種規矩。現在的客人都非常體諒店舖，進店的小孩都是「小紳士」、「小淑女」，令店主感嘆禁止小孩進店的時期並沒有白費。

甜品店店主感嘆禁止小孩進店的時期並沒有白費（圖自Twitter）

日本網民在Twitter上就「禁止帶兒童入店」的議題展開熱烈討論，當中有部分人覺得餐廳禁止兒童入店的做法太誇張，亦有家長指容許小孩進店的食店本來已經夠少，若今後再增加會很困擾。但大部分網民都非常支持禁止小孩進店，指出近年越來越多不管教子女的家長，任由他們亂跑大哭大叫。若子女犯錯亦不會提醒阻止和道歉，甚至有網民曾遇忽然在旁邊為小孩換尿片的家長，批評現代的家長「沒有常識」。

大家又覺得日本食店「禁止帶兒童入店」的規矩適當嗎？不過未來港人帶小孩到日本旅行時或許就要多加注意，或提前查資料看看餐廳是否接待兒童啦！

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