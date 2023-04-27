香港消防員攜妻遊日　趁買飯強拉日本女入廁所性侵　內地網民怒轟

日本是港人最愛的旅遊地點之一，其中一個原因是當地人有禮，並很有服務精神，有人問路有時候甚至會親身帶路到目的地。但日前就似乎有遊客利用這一點圖謀不軌。中國籍王姓男子昨日（26日）就在東京被捕，涉嫌性侵一名女子。



30歲中國籍王姓男子涉嫌性侵被捕（YouTube 截圖）

最新消息：消防處回覆《香港01》表示，消防處得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件。據知被捕男子為香港消防隊長，駐守九龍區一間消防局，當時正值休假期間。處方正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。處方重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅跟進處理。

日本《朝日新聞》報導指，警方於26日以涉嫌強制性交罪將中國籍的30歲王姓男子逮捕。據報他在23日晚上10時半左右，將一名20多歲的日本女性強行拖進東京都千代田區的一座住商混合大樓的男廁中，對她進行性暴行。

案發當晚疑犯借問路，強行拉一名日本女子進廁所性侵（YouTube 截圖）

王姓疑犯被指在中國境內當消防員，他22日與妻子以旅行為由到日本，住進都內一間酒店。事發當日，他向妻子稱「我去買吃的」便留她在酒店獨自外出。在案發現場附近搭訕一名歸家在路上的女性，用英語講到「Ramen」，讓女生帶他到附近的拉麵店。期間男子忽然就將該女子拉進大廈的男廁中，進行摸女生的胸部等性暴行。接報後警方透過周邊的CCTV鎖定王姓疑犯，26日他準備回國在酒店前台辦理退房手續時被捕。調查中他並沒有認罪或否認控罪，表示「律師來了再說」。

有日本網民表示，有很多外國人都會裝問路搭訕，又假裝不會說日語，認為女生們應該別再為陌生人帶路。而有網民就將報導轉載到小紅書，引起熱議。怒指「身為消防員居然做出這種事情！」，「消防員應該是救人於危難、深受人信任且受人愛戴尊敬的。居然做出這種事情、讓人感覺丟臉。有辱國體！」。不少網民批評指「丟人都丟到日本了、真噁心」。並懷疑他是看了太多日本的AV「精蟲上腦」，以為日本女性都很隨便。有網民就叫王姓疑犯「別回國了吧，有這好體力下海算了」。