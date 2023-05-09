銀座名錶店遇劫片瘋傳　日女推門阻賊離開　途人超冷靜背後有原因

昨日（８日）日本銀座發生一宗劫案，數名戴面具的男子持鐵棒進入一家高級錶店，搶走逾100隻總值逾1億円的名錶。因事件發生於傍晚，路上有不少行人，當中數人用手機拍攝案發過程，影片在網上瘋傳引起網民熱議。



5月8日傍晚6時左右東京銀座一家名錶店遇劫損失逾1億円（YouTube 截圖）

綜合日媒報導指， 5月8日傍晚6時左右有3名戴著白色面具、全身黑色服裝的男子闖入位於東京銀座的名錶店「QUARK GINZA 888」，持刀威脅男店員，用鐵撬砸碎店內飾櫃洗劫名錶，再乘坐店門前的接應車輛逃逸。在約５分鐘的犯案中3人組共搶走勞力士等名錶逾100隻，總值超過1億円（大約港幣580萬元）。

警方於晚上7時左右在距離案發現場約3公里的港區赤坂找到疑犯逃逸時使用的私家車，並在附近建築物內以「非法侵入罪」拘捕4名男子。據報4名疑犯是一名16歲、18歲高中生及兩名19歲男子，除高中生否認控罪以外另外3人認罪。警察正調查4人與搶劫案的關聯，並搜查是否還有負責指示的同犯。

事件發生於人來人往的傍晚時分，由目擊者拍攝的劫案短片就在網路瘋傳。因影片中不少目睹犯案過程的路人表現非常冷靜，甚至分別有２名途人關上店舖的玻璃門阻礙犯人離開。在部份人稱讚他們勇敢同時，亦有不少網民被路人們的冷靜對應嚇到，指感覺不像有案件發生而是似拍戲。

其實這與日本人的文化有關。比起保護商品，不論是這種名錶店還是便利店，店員都會被指導遇到強盜劫案時不應反抗，而是將自己的安全放在首位，之後再報警求助。最近日媒《集英社オンライン》亦有相關文章，叫市民若遇到強盜時「不要吵、不要動、不要反抗」，以免激起犯人的情緒引起危險。