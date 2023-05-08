日本23歲網紅首次來港　呻尖沙咀充屎味似動物園、一景點感動到喊

港人喜愛到日本旅行品嘗美食、看美景，但香港亦是不少日本人的旅行目的地。日前有日本女YouTuber來港旅行拍片時走訪多個人氣景點，期間竟然講到覺得香港有一股屎味？！



Mii表示覺得街道上有一陣像身處動物園般的屎味（YouTube 截圖）

日本23歲旅遊YouTuber「ふじわらのみい」（Mii）最近來港旅行時拍片向網民分享自己的所見所聞。當日Mii到加連威老道的「源記餐廳」吃午餐，離開餐廳後她正說到街上有很多行人時忽然停下來，皺起眉頭講到「btw超臭！」，「咩味？點講呢……香港有陣好似動物園嗰啲屎味」，呻指香港有一種謎之臭味。

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Mii又分享到自己在來港的航班期間觀賞了電影《信用詐欺師JP：香港浪漫篇》，因此打算聖地巡遊，到訪數個取景地。當中一個景點就是同時被稱為男人街的廟街。拍了一條重現片頭的影片後便等巴士到尖沙咀碼頭。興奮指終於能搭到雙層巴士，上車後亦嘖嘖稱奇走到上層：「我未見過巴士可以咁高㗎！」。她亦講到坐上層相當搖、有點暈車浪，不過也不忘看窗外風景，讚半島酒店坐落的尖沙咀梳士巴利道激似倫敦。

欣賞太平山山頂夜景時眼濕濕地表示風景超美，讓她差點感動得哭出來（YouTube 截圖）

在碼頭乘搭天星小輪到中環後搭地鐵前往鰂魚涌，再搭叮叮電車前往打卡熱點「怪獸大廈」（益昌大廈）拍照，對港式密集房屋表示十分驚訝，恍如電影場景一樣。之後她挑戰了全程約24分鐘、被稱為「世界最長電梯」的中環半山扶手電梯，又坐山頂纜車觀賞夜景。太平山山頂名列世界３大「100萬美元夜景」之一，Mii看後也眼濕濕地表示風景超美，讓她差點感動得哭出來。沒想到她會這麼欣賞香港的交通工具及觀光熱點啊！