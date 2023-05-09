日本銀座名錶劫案｜笨賊襯衫打劫＋做呢件蠢事獲封「最搞笑劫案」

日本東京銀座一家名錶店周一（5月8日）傍晚6點許遇劫，3名戴白色面具的男子持鐵棒、高爾夫球桿入內，洗劫逾30隻、總值超過1億日圓（約580萬港元）的名錶。由於事發位置是人來人往的地段，不少途人目擊及拍攝到事件，影片瘋傳後「震驚全球」，震驚的不是對於兇徒搶劫手法，而是路人的反應超淡定！



日本東京銀座遇事名錶店位於東京地鐵銀座站以西400公尺處，案發於傍晚6時30分左右，據指3名戴面具的男子持鐵棒闖入，砸碎飾櫃洗劫名錶，然後乘坐接應車輛逃逸。後來報道指出警方隨後在東京都港區赤坂已逮捕4名涉案男子，據指其中3人是主謀，警視廳還在調查詳細案情。

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劫案的事發影片在網路上瘋傳，片中許多路人目擊到兇徒犯案過程，也有多角度的影片在網上流傳，不過每段影片中路人的反應都顯得非常冷靜。起初一位雙手交叉放背後的男子，發現名錶店內正被洗劫，他悠閒地靠近店內大門將門關上，再在門外觀看數秒後離去。另一位女子則站在大門對外較遠的位置舉機拍攝，當兇徒將門再度打開時，她又上前將門關閉，同時在門外不斷徘徊，眼神似乎在搜尋有沒有一起幫忙的路人，惟未見有路人停下，只是低頭繼續經過，甚至連店內正在被搶劫的情況都未有發現。後來兇徒將門再推開和用腳頂著大門，但女子仍再度上前試圖關門，不過力量不足加上3名男子來勢洶洶，她放開大門並退開一旁，3名男子衝上停在門外接應的白色車輛逃去，未有對女子作出任何傷害行為。

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今早（9日）電台節目《晴朗》中主持們也討論了這宗「驚天劫案」，主持之一谷德昭更大讚路人「有啲林超賢導演嘅拍攝手法」，指他在2分多鐘的影片內全程拍下了犯案過程，在兇徒離開店舖時的一個「跟Pan」、再一個「Fast Zoom」Zoom in作案車輛的車牌，全程1 Take過無NG，在危急的情況下也能維持到拍攝水準，顯得非常淡定。同時主持人稱兇徒連打劫也穿著整齊制服和面具、租了一輛靚靚七人車、和路人的互動僅有禮貌地「開門關門」，未有威嚇和傷害他人，另外路人反應也十分冷靜和勇敢，與平時電影中兇徒隨便傷害他人、民眾呼天搶地瘋狂逃跑的反應完全不同，令整宗劫案相當耐人尋味。

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影片瘋傳後來在社交媒體上瘋傳，網民笑稱銀座劫案是「國際玩笑」、「史上最搞笑的搶劫」，包括地點人來人往、日光日白打劫、車牌一清二楚、離開時撞正塞車等等，都是拍綜藝或拍電影中的搞笑元素，稱「但凡多看看神偷電影也不會笨成這樣」、「我好怕他們搶完出來還鞠躬」。另外，也有網民認為最笨又最好笑的是，在劫案完成逃跑時，負責接應的司機還是十分遵守交通規則，笑稱兇徒連打劫也擔心影響到交通為別人添了不必要的麻煩。另外對於日本路人的超淡定反應，則表示「路人淡定得嚇到我」、「關門是怕冷氣跑掉嗎」。

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