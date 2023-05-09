全日本最貴髮型師是中國人！曾奪世界第一「剪+染」38萬效果驚人

日本除了是美食天堂，也是美妝潮流的集中地，不少港人都曾經考慮過到日本旅行期間剪髮，嘗試不同風格的髮型。最近有日本知名YouTuber就實測找來日本收費最貴的髮型師為自己剪髮，究竟花費高達6位數的超豪華髮型是甚麼樣子呢？



日本知名YouTuber「はじめしゃちょー」有超過千萬訂閱人數（YouTube 截圖）

日本知名YouTuber「はじめしゃちょー」（Hajime社長）最近頭髮瀏海已經完全遮蓋眼睛、長至鼻頭，於是打算到髮型屋剪髮。這時他忽發奇想，決定找來全日本最貴的髮型師為他剪髮。而Hajime找到的正是「Salon Ryu」的社長兼髮型師京極琉，他除了曾獲得世界第一髮型師的稱號，也是全日本「指名料」最高的髮型師。單是要選擇他為你剪髮，就已經要付８萬８千円（大約港幣５,117元）。

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雖然指名費極高，但京極表示自己的預約已經滿至來年10月。將Hajime帶到獨立房間後，便開始和他談論所期望髮型的長度和設計。隨後便由漂髮開始，把原本的咖啡色漂走。漂髮劑中加入了100%人毛由來的角蛋白營養粉修復髮芯損傷，在上色期間還有店員拿來白酒給Hajime喝。據說現年28歲的京極其實是上海人，12歲初次隨母親訪日，之後在日本的美容專門學校畢業。2016年到英國留學半年，2017年7月以21歲之齡就開創了自己的髮型屋。2018年參加倫敦舉行的世界髮型師大賽後獲得世界第一髮型師的稱號。

漂髮劑放置30分鐘後便去另外一間獨立房間沖洗，再回原本的房間剪髮並進行第二次漂髮同時染髮。令Hajime的頭頂一度出現鋁紙的傘子。20分鐘後再次沖洗，並進行最後一次染髮程序。京極就往染髮劑裡加入大量金箔，除了看下去更高檔，據說也有強化髮質的效果。

Hajime的最終髮型頂層染成「奶茶金色」發尾外翹，側面被剪短並染上銀色，而後方則染上藍黑色，每一個角度都能看到不同顏色，非常獨特。究竟最後收費是多少呢？除了指名費的8萬8千円以外，漂髮加100%人毛由來角蛋白營養粉是3萬3千円、染髮設計是20萬円、髮質改善療程5萬5千円再加上剪髮1萬1千円，總共是38萬7千円（大約港幣2.3萬元）！

最可怕的是在Hajime的影片公開2天後，京極就在網站上公佈自己的指名費加價，上升至一次16萬5千円，加價近一倍！有不少日本網民都被這個天價嚇到，「咁貴？！」。不知大家又會不會願意花逾2萬剪一次頭髮呢？……