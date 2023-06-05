老海鮮公審00後Intern4宗罪轟超廢　Printer都唔識用：內地生仲醒

每年暑假有很多公司都會招聘不同的Intern(實習生)，以此發掘不同的人才，但若遇著個冇心機又「懵盛盛」的實習生分分鐘你嬲到嘔血!日前，一名港男於討論區上發文公審公司新來了一個00後男實習生，狂數男實習生超廢的4宗罪，他表示男生看上去正正常常，誰不知一工作則令其超崩潰...



《大叔的愛》劇照

該名港男於討論區大呻指，自己是一間社福機構的「Operation Manager｢營運經理」，而公司近日來了一個00後男仔任職「business officer」的實習生。樓主表示該名男生疑似畢業於香港浸會大學，外表「青靚白淨牛高馬大」，他本以為男生的工作能力應該和外表同樣「正正常常」，但就當其開始工作後，樓主才發現那是「惡夢的開始」，更狂數實習生的超廢4宗罪指，男孩不但超懶「唔肯學嘢」，，就連最基本的「講野」和「用printer」都通通不懂。

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1.有嚴重語癌「哦」「係」「好」

樓主表示，該名實習生說話就像有「語癌」一樣，不論大家怎樣想他問問題，他的答案都只得『「哦」「係」「好」』三個字，讓樓主無奈指「覆多個字都唔識? 」，不解實習生之所以會這樣是否「慣左係whatsapp打sticker」，所以才不懂與正常同人溝通，更指「使唔使我比埋份台詞你照讀」?

2.唔肯學嘢

除了溝通有問題，該名實習生更超懶「唔肯學嘢」。樓主表示為了讓實習生了解公司的「daily operation日常操作」，所以讓他學一下機構裡的宿友「點樣摺床洗衫」，但他沒想到男生竟然彈一句「下我係嚟做呢啲㗎咩」，讓樓主指「大佬啊你連daily operation都唔了解下，使唔使第一日就比你去見客幫我地拗 funding啊?」

《上司實習生》劇照

3.換盞燈都唔識

樓主表示，他叫實習生到街市「買枝T5白光燈」回公司更換，都「去鬼咗成粒鐘」，打電話詢問他所在位置時，實習生竟表示自己於「日本城搵極都搵唔到枝燈」，令樓主直指「嘔血」。

4.連Printer都唔識用

「用Printer」這件事對於一個學生來說正常都並不陌生，但樓主指該名實習生就連printer都並不懂操作，連這最基本的技能都沒有。他讓實習生印張A3 poster，但他竟然「印極都印唔到」，還讓他看到其印錯了幾十張A4紙，再「偷偷地放落環保紙tray...」。

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對於實習生的工作態度和能力，樓主表示明白實習生之所以會這樣，是因「人工好低」，所以才會「冇乜心機」，但他勸說有時候「有啲嘢係雙向，你做好自己，公司賞識你」，日後公司自然能夠為其提供「好offer」，因而希望該為男生看到自己的帖文後能夠「聽日認真啲返工」。

《受夠了！我要炒老細》劇照

帖文一出即引起網民熱烈討論，網民表示「啲煙腸真係好廢好激心」，「00後正常操作」，「依家啲00後完全唔care份工」，「男人老狗T5都唔識換」，「作為00後都覺得有啲漸愧」。但有網民亦表示，初到職場都需要適應的時間，而且每個人的工作能力亦不同「一入就識做晒所有咩」，「每個人出社會做嘢一開始都係成碌X咁」，更認為樓主如此公審略為過火「改過，己屬好事，何必要揭他瘡疤？」，更稱要實習生洗衫換燈「好明顯係你冇教同老點廉價勞工做嘢啦」。