大灣區｜居內地港人N個福利+居住證申請攻略　養老保險、免費乘車

撰文：番茄妹
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近年大灣區持續發展，有不少港人會籍著不同的計劃前往大灣區升學和就業，甚至投資和置業，而當局為了便利居大灣區和有意居內地的港澳台居民，推出了《港澳台居民居住證》以讓居民能夠享受於工作、交通、教育、醫療等等的福利！那申請居住證有甚麼條件？又需要配備甚麼文件呢？快看看攻略啦！

前往內地居住的港人其實同樣能夠享受不同生活日常的生活福利，中央於2018年公布《港澳台居民居住證申領辦法》，居內地的香港居民只要符合資格便可申請領區居住證，持有居住證的港人即可享受「3項權利、6項基本公共服務、9項便利」，不但能夠享受當地醫療服務、參加當地職業資格考試、與當地居民享受同樣購物待遇等，長者更能夠享受免費乘車!

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持證的居民可以以居住證來證明身分，從事任何需證明身分的活動，居住在珠海、佛山、江門、惠州的持證長者均可申請免費乘車證，而居深圳的長者憑「香港永久居民身份證」、「香港身份證」、「港澳台居民居住證」、「回鄉證」等等，免費乘坐深圳地鐵。此外，長者即使居住於大灣區都仍然能夠透過「廣東計劃」，繼續領取香港特區政府所提供的「生果金」和高齡津貼，然而受惠者只需要在每一個津貼的年度居於廣東滿60日，便可獲全年津貼。

網絡圖片

居住證每次申請有效期為5年，每5年便要更換一次，首次申請領區居住證並不會產生任何費用，然而後期的換領和證件遺失補領則需繳付證件費用，每張會在申請受理後的20日工作日內發放。

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港澳台居民居住證

申請資格

1.於內地居住滿半年—符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一

2.未滿十六週歲的港澳台居民，可以由監護人代為申請領取居住證。

所需文件

-合法穩定住所證明

房屋產權證明文件、房租租貸合同、購房合同、房屋出租人、用人單位、就讀學校住宿證明

-合法穩定就業證明

工商營業執照、勞動合同、用人單位出具的勞動關係證明

-連續就讀證明

學生證、就讀學校出具的能夠連續就讀的證明

申請流程

1.填寫《港澳台居民居住證申領登記表》，並攜帶所需相關資料到居住地鎮區受理部門申請

2.證明和資料經過相關部門審核後，將會向申請人發出通知書

3.證件正式完成後，申請人會收到領取通知，申請人可選擇前往領取或郵寄服務。

圖自小紅書

持居住證的社會福利

3項權利

1.勞動就業

2.參加社會保險

3.繳存、提取和使用住房公積金

6項基本公共服務

1.義務教育

2.公共就業服務

3.公共衞生服務

4.公共文化體育服務

5.法律援助和其他法律服務

6.國家及居住地規定的其他基本公共服務

9項便利

1.乘坐國內航班、火車等交通運輸工具

2.住宿旅館

3.金融服務

4.與內地居民同等待遇購物、購買公園及各類文體場館門票、進行文化娛樂商旅等消費活動

5.辦理機動車登記

6.申領機動車駕駛證

7.報名參加職業資格考試、申請授予職業資格

8.辦理生育服務登記

9.國家及居住地規定的其他便利

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