七人車貼告示寸嘴「恐嚇」一原因別抄牌 　網民：我係警察就照抄

一般揸車人士最怕被抄牌，不過近日有討論區熱傳兩張圖片，一輌七人車的車𥦬竟張貼了「告示」，提示有關部門不可以抄牌，否則將會投訴並令告票作廢，用詞語氣相當「寸嘴」，惹來網民不滿！



馬路的事討論區圖片

近日有網民在「馬路的事討論區」FB群組中張貼了兩張圖片，圖片中見一輌白色七人車在車𥦬上張貼了兩張告示，其中一張告示寫道「抄牌員或警察先生，請你留意這一輌FC XXXX是有運輸處發出的傷殘人士泊車證，有豁免入咪錶的。無謂抄牌，只會增加彼此誤會，我要作出投訴申請使抄牌罰款作癈（廢)。敬請留意。」而另一張告示則寫「此車已裝有對外攝錄監控」，貼出此圖的網民笑指「如果你抄我牌，我就會告到你甩褲」。而根據圖片中車輌停泊的地點，則應為中國香港賽艇協會賽馬會石門賽艇中心附近的停車場。

帖文一出即惹起網民激烈討論，不少網民認為車主太「寸嘴」， 「見到呢張嘢（第二張告示)都覺得車主係麻L煩kam友」、「我係長官就照抄，你咪去取消囉！抄牌係我嘅工作，求證係其他人嘅工作呢」、「如果佢有擺個証出嚟可以免入錶！不過你咁寸咪玩你，佢淨係日日抄你牌！你就日日去取消」、「有咩留翻（返)同個官講」、「唔抄咪拖囉」。

《失憶24小時》劇照

根據香港法例，持有傷殘人士泊車許可證人士（俗稱「藍證」），除了可使用傷殘人士專用泊車位，也豁免收費使用設有收費錶的路旁泊車位，以及可以半價使用任何運輸署轄下政府多層停車場的特定停車位。不過有網民質疑車主其實只要有張許可證張貼在車𥦬前方，根本不會有人抄牌，無須出言「恐嚇」，大家又如何看呢?