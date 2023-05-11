周杰倫點觀眾合唱竟點中真周董！ 網民：有才有財!兩人竟早有淵源

周杰倫於5月5日起於中環海濱舉行《嘉年華世界巡迴演唱會香港站》共舉行7場演唱會，而每場最為焦點的就是觀眾與周杰倫合唱的環節。昨日(10日)周杰倫就選中了一位頭排的觀眾合唱。而就當大家以為該位觀眾純粹是普通的歌迷時，有網民則表示「那才是真正的周董！」，即周大福珠寶集團執行董事鄭志剛，而有不少網民更大讚鄭志剛的歌喉「音準的可以出專輯」!



網上圖片

昨日網上瘋傳一段周董與一位前排觀眾合唱《說好的幸福呢》的片段，而就當大家以為該位觀眾純隨是普通的歌迷時，這位觀眾其實「大有來頭」，他便是周大福珠寶集團執行董事、K11集團創辦人兼主席、新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛。從網上的影片上看，可見鄭志剛唱歌時相當認真投入，但突然面對這麼多觀眾，難免會令人緊張，而導致合唱時有少許的「砂石」，但觀眾們都聽得如痴如醉，為其瘋狂歡呼。

👉將軍澳住宅驚現無人機疑「踩線」 上下層瘋狂掃視網民：捉小三咋

演唱會過後，周杰倫更於IG story上載兩人合唱的片段，並指「唉呦 原來你會唱」，而鄭志剛於個人IG亦轉載周杰倫的IG story，並以一個笑臉emoji回覆，其後再出寫上「THANK YOU FOR THE AMAZING EXPERIENCE】」以答謝周杰倫給他一個美好的體驗。

網民對於鄭志剛與周董兩人合唱都大感驚喜，有不少網民更大讚鄭志剛的歌喉十分了得「可以出道了唱得很好啊」，「這是甚麼神仙合唱」，「有一說一比一般剛出道藝人唱得更好」，「又有才華，人又靚仔，又有男人味」，有網民更表示「好過朱主席啦」。有網民更笑表示，「談100個億的項目沒慌，跟周杰倫唱歌他慌了」。

圖自鄭志綱小紅書

但其實兩人並非初次見面，而是早有淵源，鄭志剛與周杰倫曾於2021年已一同合作舉辦過藝術展，而當時鄭志剛於個人IG上亦有貼上與周杰倫就藝術進行視像通話的片段，可見兩人關係相當不錯，所以周杰倫選擇點名鄭志剛一同合唱。