將軍澳住宅驚現無人機疑「踩線」　上下層瘋狂掃視網民：捉小三咋

無人機雖然有禁飛區，但其實市區內仍然有許多地方可供民眾放無人機的地方，而民宅地區亦不例外，市民的家居安全和「私隱」方面都難免會有隱憂。而日前有將軍澳居民就於社交平台上發文表示，傍晚時於將軍澳澳南海岸邊，看到有無人機於海旁住宅的高層單位外「上下層數移動」，後來更發現有兩位戴帽女子於海旁長櫈疑正操控無人機，令其相當懷疑，有網民更猜測對方或是透過航拍來「踩線」!



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日前，有將軍澳居民於Facebook群組「將軍澳主場」上發文表示，自己於傍晚時在將軍澳澳南海岸邊，看到有無人機「近距離」停在海岸邊住宅的高層單位外，並於上下層數移動，感相當可疑。然而她發現於海旁的長櫈上，有兩名戴帽的女子疑似正在操作該輛無人機。從圖中可見，兩名女子中戴上藍色帽子的女子雙手疑正以手制控制無人機，而手制的上方則有一個顯示無人機畫面的顯示器。

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居民表示，她看到該名女子「在看遙控機上的螢光幕」，偶爾又會望向天空，讓她相信對方此舉有「侵犯別人私隱之嫌，又或是另有所圖」，因而向發文以此提醒該座大廈的居民需留意家居安全和個人私隱問題。

貼文一出後即引起網民討論，網民即猜測懷疑無人機是否用作類似賊人「踩線」的用途「而家踩線唔使自己上樓」，或對方是正在「捉小3小4？」。有網民則分享指，自己亦曾於家中的窗口看到無人機，其更「逐層逐層睇」，她立刻報警。不少網民亦建議樓主「呢啲要報警」，「交警方處理」，更表示即使對方並不是以無人機用作非法用途，單單只是其於夜晚使用無人機這一點已經犯法。

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政府於2022年6月1日正式生效《小型無人機令》(法例第448G章)，其中列明重量超過250克的無人機和操作人都必須透過SUA一站通註冊，而重量超過7000克以上的則需獲民航處許可，並購買第三者責任保險，最低保額為1000萬元。當中亦列名，一般的無人機只限於日間操作，若然於晚間操作則等於違反規例，而違反《小型無人機令》一經定罪最高可罰款10萬元及監禁2年。

資料來源:「將軍澳主場」