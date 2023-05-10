男保安放假Cosplay「偽娘」遭投訴　要寫報告懺悔　網民:寫會出事

打工仔放假用自己的私人時間去做自己鍾意的事都要被人投訴?!近日，有任職保安的熱愛cosplay的男網民於社交平台上大呻，自己幾天前以「私人原因」請了兩日假去參加九龍灣的同人動漫展並cosplay了一位「偽娘」，但疑似碰巧被他所工作的大廈主客發現，並向管理處投訴其行為「影響公司形象」，令他無奈需向公司寫report「懺悔」...



《回魂夜》劇照

日前，有任職保安的港男於Facebook群組「全港保安招聘站」發文大呻指，自己幾日前(5月6-7日)以私人原因請假兩日去參加「九龍灣個RG同人動漫展」，並於會場內裝扮成一位「偽娘」四圍走。但不知當日是否「咁啱俾自己做開個盤嘅住客見到」，拍下照片並向管理公司投訴，然而今日當他重回崗位時，他便被管理公司召喚「入房」解釋當時事件的經過。

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樓主表示，他估計是果真有住客當時看到他後「影咗相俾佢哋睇」，更且「八卦多口加鹽加醋」地向管理處投訴，令他現在被管理公司要求「寫返份報告」向公司解釋，並為「影響公司形象」和可能令公司帶來「負面影響」而道歉。他對此表示極度無奈，並稱「我放假扮吓cosplay偽娘關你個住客乜X事」，自己最多都是「請咗兩日假令啲同事頂埋我個位做多咗」，不解為何會因此被投訴。

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貼文一出即引起網民熱烈討論，有網民力撐樓主表示「點解要道歉？」，「私人時間，關佢蛋治」，「呢啲正大光明叫「藝術」表演，點會有「負面」影響？」，認為樓主參加同人展和cosplay所用的是私人時間，旁人根本無法干涉「工作時間有問題去投訴都話啫！人哋放假做乜關你鬼事！」，「你請假去玩私人興趣，唔關公司事」。網民更直指「你間公司同住客都有問題」，力勸樓主不要聽從公司寫report「唔須要寫亦冇必要辭職!」，「痴線，根本連報告都唔應該寫」，「冇必要寫，要寫首先公司寫一份比你解釋點解要寫」，若果樓主寫了報告就等於承認有錯。

資料來源：全港保安招聘站