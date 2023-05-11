美女網紅搬到「日本最美村莊」狂被性騷擾 驚悉村民計劃入屋施暴
撰文：TVBS新聞網
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一名日本女子22歲時，因為創業失敗失去工作與家。
她後來決定搬到有日本最美村莊之稱的北海道鶴居村，並在YouTube頻道分享恬靜的鄉間生活。
豈料她於日前透露，她在當地遭到村人的騷擾，早已逃出村莊。
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《Sponichi Annex》報道，日本YouTuber Rin（りん）於2020年12月開始，開始分享她在北海道鄉間的日常生活，吸引超過48萬人訂閱。
然而，她在近日分享的影片中指出，她搬到鶴居村時，村中的男性反覆邀約她單獨外出，她拒絕後，關於她的流言蜚語開始在村中流竄。
這樣的狀況讓她相當困擾，向一名男性前輩求助後，對方卻聲稱該男子是議員親戚，如果她不答應，沒辦法在村莊過日子。她後來在女性友人建議下，決定離開村莊，前往知床避難。
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過了幾天後，她收到女性經紀人聯絡，指出有人通報，幾名男性村人暗中計畫要闖入她家，呼籲她緊急避難，幸好她當時人已經在知床，得以逃過一劫，但得知這樣的消息後，她已經不敢獨自返回村莊。
Rin分享自身經歷後，引發日本網友熱烈討論，許多人指出「部分村莊真的很封閉，有許多都市人不知道的潛規則」、「我有朋友搬去村莊生活也被當地人找碴」。
有些人則認為該YouTuber會遭受騷擾，只是騷擾者的個人行為，不該一竿子打翻一條船。
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