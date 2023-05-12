中國大媽日本挖蠔被捕！掉蠔殼落海斷正　下跪求饒哭喊：放過我吧

挖蜆是不少港人家庭樂的活動之一，小朋友拿著鏟子在沙灘上玩一天之後又能有海鮮吃。日本亦有不少河岸能挖蜆挖蠔。最近有內地大媽在江戶川挖蠔時隨手將蠔殼丟棄，被舉報後竟向警察哭喊著求饒。



有中國大媽被發現挖蠔後將蠔殼隨處丟棄（YouTube 截圖）

日本YouTuber「【後藤たけし】令和タケちゃんchannel」（タケちゃん）經常拍片與同伴們自發性地在江戶川河口巡邏，專門監管是否有人在該處挖蠔後將蠔殼隨處丟棄。日前上傳的影片中他拍到一名來自中國的大媽在河岸挖蠔，將蠔肉挖起放進身旁的容器內後，竟然把蠔殼隨手棄置，於是他便報警舉報事件。

警察到場後タケちゃん便上前與中國大媽對質，指自己拍到她亂拋蠔殼的證據，大媽就不斷以普通話表示自己「聽不懂啊」、「不知道啊」。警方上前以手機翻譯應用程式嘗試與她對話時，大媽就接連講到「我今天剛剛來不懂的」、「我第一次來」、「沒有來過」、「日本話聽不懂」。她表示自己已住在日本4年，被問到有沒有帶長期居留日本境內的外國人必須隨身攜帶的「在留卡」時，大媽則表示自己沒有帶。

警方在她放在岸邊的袋子中找到一瓶蠔肉，並拍下當證據。警告她不能隨便丟棄蠔殼後，大媽便開始雙手合十哭喊著求饒，不斷向警察們搖手表示「我下次不敢了」、「我好怕啊」，又指向一旁的「戰利品」講到「這個我不要了」。之後又哭喊著說「我現在撿回去」，胡亂撿著一旁的蠔殼。謊稱自己只是在岸邊挖蠔，希望警察們能放過她，喊到「不能抓我呀！」。

警察說要帶她到警局時，大媽又跪回地上說「我沒力氣了」、「我老人家你放過我吧」、「我糖尿病腳都軟了」，經過一番輾轉才願意跟著警員離開。

千葉縣市川江戶川因為水質問題，甚少日本人會前往拾採。不過河口就經常有不少外地人聚集挖蠔，以往亦有日本節目報導指他們大多都即場拆蠔，並只將蠔肉帶走，把殼就直接棄置在現場。曾經有人因蠔殼絆到受傷，市政府亦為清理蠔殼花費了不少公帑、引起市民不滿。因此該處設有中文、英文、韓文及日文多國語言對照的指示牌，提醒來客「禁止隨處丟棄牡蠣殼！采到牡蠣後請務必自己把殼帶回家」。不過情況似乎未見改善，タケちゃん上傳的另一部影片中更有中國大媽被發現後竟狂咬他的手臂及胸口，令他受傷出血、事後需去醫院檢查。市川市議會早前則通過違法丟棄蠔殼的罰則，今年10月起違例人士罰款最高5萬円（大約港幣2,911元）。