MIRROR四子登THE FIRST TAKE　鏡粉用日文留言激讚！真日本人咁睇

繼「金JER」柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）拍檔登上日本大型音樂平台THE FIRST TAKE後，日前他們聯同教主Anson Lo和姜濤再登上頻道「一Take過」獻唱《Rumours》。大批粉絲準時搶閘觀看直播，大讚MIRROR四子表現出色。而有日本網民就表示覺得Anson Lo與這位名人撞樣！



（YouTube 截圖）

MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、教主Anson Lo和姜濤昨日（17日）登上日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT），合唱4人版《Rumours》。影片經過一晚YouTube觀看次數已突破40萬，更得登上發燒影片第一位。不少香港網民讚指四子表現出色毫無失準，又指「每個人喺自己嘅崗位都做得好好」。

有網民認為他們這次的「分工」明顯，由Jer和Jeremy負責高音及和音，姜濤和Anson Lo則負責中低音及Rap的部分以避開考唱功，對TFT版的《Rumours》感到驚喜又滿意。又大讚Jer這次的表現顯得更自如，明顯沒上次那麼緊張，「神Carry」、「由頭帶到尾」。有鏡粉就扮日本人以日文留言激讚，「MIRROR各位做得好好啊！」、「下次再叫晒12個人上嚟啦！」，亦有人講到「二胡が大好き」（中譯：最愛二胡）。

那麼真正的日本網民又有甚麼看法呢？有網民留言指自己是第一次看到MIRROR，不知道原來有這個香港組合。不過也有網民讚道「個個把聲都好靚，雖然首歌節奏比較快但係好易入耳」，「啲和音真係超好聽！可以喺FIRST TAKE聽到咁靚嘅歌聲真係好正！」而教主Anson Lo似乎很受日本人歡迎，不少人都讚「最右邊嗰個好靚仔、唱歌又好聽」。有人則認為他撞樣日本20歲天才將棋棋士藤井聰太。大家又覺得像不像呢？