Pornhub揭薩爾達傳說搜尋量暴升　Zelda屈居第二、這角色人氣最高

日本電子遊戲製造商任天堂的薩爾達傳說系列多年來一直坐擁極大人氣，每次有新作推出都吸引大量粉絲關注。不過這些粉絲除了玩遊戲之外，還對所有與系列有關的內容都非常熱心。成人影片網站Pornhub最近就公開數據，指自新作公開後相關關鍵字的搜尋量竟翻逾千倍！



《薩爾達傳說：王國之淚》於5月12日正式推出，熱潮甚至蔓延至Pornhub（圖自 Twitter）

任天堂遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說：王國之淚》於5月12日正式推出，連日成為網上熱話。這股熱潮甚至波及國際知名的成人影片網站Pornhub！最近他們公開針對「薩爾達」關鍵字的統計數字，出現非常耐人尋味的結果。

在遊戲發售前的一個星期相關搜尋已經有稍微上升的跡象，到5月7日以升至3倍，8日至11日回落後，到發售當天再次急升。12日搜尋量升幅至399%，13日再升至759%，14日來到1,362%，到了15日更達1,477%，人氣大升近15倍。

Pornhub數據指遊戲發售的12日至14日這數天，搜尋量升幅最大的關鍵字Top 3是+42,257%的「purah zelda」、+22,067%的「legend of Zelda rule 34」和+7,938%的「zelda botw paya」。而與「Zelda」有關的最人氣關鍵字第一位是「legend of zelda」，緊接著是「zelda hentai」和「zelda cosplay」，搜尋量升幅最大的「purah zelda」則再登第四位。

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不過在系列中最具人氣角色又是誰呢？Pornhub透露人氣第三位是「Paya」帕雅，「Princess Zelda」公主屈居第二位，而第一位則是124歲的古技術研究員希卡族人「Paya」普爾亞。然而最有趣的是，魔物「Bokoblin」波克布林竟然也攻入人氣榜的第九位。在Pornhub網站上搜尋「Legend of Zelda」關鍵字時，出現不少女優的Cosplay成人影片及粉絲自製的2D或3D動畫作品，各種「Hentai」甚至是色情遊戲片段，當中觀看數最多的甚至有逾2百萬。