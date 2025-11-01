AV女優「茄喱啡」大爆業內秘密　日薪竟達5位數！演這角色賺最多

日本AV產業繁盛，每年都有很多男優和女優入行。但除了「主角」的男女優之外，有不少AV作品都需要「茄喱啡」幫忙製作劇情。有日媒就訪問到一位AV「茄喱啡」女優，分享到當AV「茄喱啡」收入比一般電影高很多。又透露自己在看著男女優們愛愛時，竟然是靠這件事保持臉部無表情！



除了直入正題的AV之外，有不少AV作品亦有故事題材來吸引老司機們。這時候就需要「茄喱啡」演員配合出演製造出逼真的場景。日媒《集英社オンライン》就訪問到有15年AV「茄喱啡」女優經驗的43歲女優新城きっか。她在AV中扮過媽媽姐姐、NTR作品中的妻子角、護士和電車癡漢作品的乘客，參演作品逾2,500部。她在訪問中表示，以前曾在一家情色圖書出版公司的映像事業部門工作，經常出入AV拍攝地。 因此她辭職後受AV工作人員邀請擔任「茄哩啡」後也沒有抗拒入行。

新城講到AV「茄喱啡」除了校園、侍應或醫生護士這些需要制服的角色之外，大部分時間需要自行帶備配合題材的服裝和物品。例如「妻子去旅行期間丈夫與女兒...」的NTR類作品中，她會特意準備比較輕便的衣物及較大的包包前往拍攝現場。她在拍攝前甚至會先問過作品中的季節和「旅行」的日數，準備相應的衣服和調整包包的大小，非常專業。她認為即使鏡頭未必會對焦在她身上，但觀眾看到時就會增加不少真實感。

而在演出「時間停止」和「電車癡漢」這類作品時，雖然沒有台詞，但保持「Poker face」就非常重要。不過男女優就在旁邊愛愛，到底「茄喱啡」腦裏在想甚麼呢？新城表示她會迫自己停止思考，或靠「今晚晚飯吃甚麼？」這種日常的想法撐過拍攝。

那麼當AV「茄喱啡」女優到底可以賺到多少呢？據說當一般電影的「茄喱啡」日薪約 5,000円（大約港幣250元），不論是一個小時還是一整天收入也是一樣的，不是一份好賺的兼職。新城指片商給她的片酬時薪基本不會低於 1,000円（大約港幣50元），有時候 2小時就有5,000円，而若去了千葉或山梨這些較遠的地區拍攝，一日更可以賺到5萬円（大約港幣2500元）。她還試過因提供照片作「母親的遺照」而獲得 5,000円，單「演」這個角色也遠比一般「茄喱啡」賺得更多。AV女優高薪的傳聞就聽不少，沒想到連當「茄哩啡」也一樣高薪呢！