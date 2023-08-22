飛田新地｜大阪超神秘紅燈區！切忌亂入「餐廳」+遊客須守這規矩

日本的風俗文化世界聞名，不少旅客都會特意到這些夜街探險。除了東京的歌舞伎町最為知名之外，大阪飛田新地也是最常聽到的地點之一。位於大阪的這個風俗勝地到底與其他紅燈區有何區別呢？治安又好不好？原來他們並不是風俗店而是餐廳，到了凌晨12點就要關門！



大阪飛田新地建於日本大正5年（1916年），1918年已有100多間風俗店林立，是當時男性尋歡聖地。但於1958年日本實施賣春防止法，令依賴賣春為生的女性失去唯一收入，於是他們便重新包裝店舖，自稱「料亭」、打著與客人「自由戀愛」的旗號進行交易，所以飛田新地全名也叫作「飛田新地料理組合」。

「到餐廳進食時與女侍應一見鍾情，情不自禁地就與她在剛好放在房間內的床褥上愛愛了」這個設定在法律上合法，警察們也會默認他們的這個做法。店舖的小姐們會坐在下層，穿上女僕裝、校服等Cosplay拉客，若過了一段時間還沒有客人青睞，就會與其他待機中的小姐交換位置。而若客人看上小姐會先向坐在旁邊的「媽媽桑」打招呼，問了價錢及選擇好小姐後就可以一起上樓。每間店平均約有3位小姐坐鎮，樓上亦有3至4間房間。

因為打著「料亭」的名號開店，上樓後第一件事是要點飲品，之後便可以與小姐「自由戀愛」。而服務收費由15分鐘11,000円（大約港幣644元）起，20分鐘16,000円（大約港幣936元），30分鐘21,000円（大約港幣1,229元），45分鐘31,000円（大約港幣1,814元），1小時41,000円（大約港幣2,399元），比起一般風俗價錢較昂貴。而因為大阪飛田新地以「料亭」名義營業，店舖大多會在上午10時至下午12時左右開始營業，到了凌晨12時便會全部關門。早前因疫情所限店家需要晚上8時就關門甚至停業，亦令她們的收入大減。

（YouTube 截圖）

雖然大阪飛田新地提供性服務，但店內並沒有讓客人及小姐清潔身體的設施，只能用濕紙巾抹抹或用溫水洗淨便座簡單沖洗，衛生情況不是很好。在飛田新地附近就有人開了一間「男性專用投幣式沖涼房」，專門讓完事後的客人可以洗澡，付300円（大約港幣17.5元）就可以使用4分鐘熱水。

這個紅燈區位於大阪的「貧民窟」西成區，該地區雖然近年漸漸開始發展，但治安依然較差，甚至連本地人也會盡量避開。因此若港人打算到該區朝聖也要小心注意安全。亦要記著不能拍照，否則有可能會被有關人士帶走，要求你刪除所有照片，並拍下你的相貌及身分證等資料，列入「飛田新地料理組合」的黑名單。