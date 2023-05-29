放屁｜專家揭一類狗種特別愛放臭屁！屁有這臭味可能腸出血要速醫

香港不少人都都有養狗狗，除了帶牠們出外散步之外，還會買很多零食和衣服給愛犬。但相信很多飼主也有同樣的經驗，狗狗放屁真的很臭！不過其實如果愛犬頻頻「放毒」有可能是健康出問題的警號，有專家更指出，短腳狗特別多屁放！



日本的寵物網絡雜誌「いぬのきもち」最近分享到，有不少飼主都會留意到愛犬放屁，雖然會被牠們放屁後的反應後逗笑，但亦有飼主會因為愛犬經常放屁而擔心是不是牠們的身體出了問題。獸醫岡本醫生表示，狗隻和人類一樣，也會為了排出體內積聚的氣體而出現放屁的生理現象。

狗隻除了用鼻子呼吸之外，因為經常會用口部喘氣散熱，也會令不少空氣被吸入體內。在運動、興奮或飯後等等，放屁的次數也會增加。岡本醫生指出八哥、法國鬥牛犬、北京犬等「短頭犬」，有更容易放屁的傾向。牠們嘴短、鼻扁的面部結構令牠們很容易會從嘴裡吸入空氣，使氣體在腸道內積聚、引起放屁。

不過，若愛犬放屁的頻度增加或突然變得很臭主人們就要注意了，這有可能是牠們現消化腸道或呼吸道問題的徵兆。有機會是飼料太高蛋白質消化不良令腸內害菌過度增加，也有機會是胃擴張、胃扭轉或誤嚥異物。若屁中混有鐵臭味，則有可能是腸胃出現內出血。另外牧羊犬、臘腸犬、鬆獅犬和玩具貴婦犬等，基因上較容易有消化問題的犬種放的屁也會特別臭。

獸醫指若愛犬的屁味突然改變或變得特別臭，飼主就應留意觀察是否有痾嘔等其他現象伴隨，若有應儘早帶牠求醫。此外，屁臭有問題，但獸醫指尿液有臭味則沒有問題，反而若狗狗的尿沒臭味或者無味，卻是不良現象，多喝水多排尿的症狀有機會是糖尿病、腎功能衰竭或內分泌病庫興氏綜合症等等病症的徵兆，做寵主要留意了。