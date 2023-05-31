台灣酒店「一房都係曱甴」未係最驚！薔薔見一物揭：給通緝犯住的

薔薔（林嘉凌）近年跨足YouTuber領域，嗆辣敢言、個性直率，在綜藝節目與網路上吸引不少忠實粉絲，近日挑戰「最爛住宿」企劃，選上一家台中老舊低評價的酒店，豈料壁癌嚴重水泥脫落、門鎖斑駁不已，衛生狀況更是完全不在合格內，房內甚至放置一張詭異的旅客須知，令她直呼：「怎麼看都是給逃犯或通緝犯住的。」



【圖輯】毛巾夾著死蒼蠅、房內掛住詭異掠衫架……不及檯上一物得人驚？點圖放大看薔薔挑戰台中「最伏酒店」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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薔薔與團隊挑戰台中「最伏酒店」，結果選中的房間超乎他們想像，剛到酒店內氣氛就相當詭異，房間不僅浴室毛巾上有死蒼蠅，連旅客留下的洗髮乳、牙刷包裝袋也都沒清，冷氣孔全是灰塵和霉，更可怕的是在室內拖鞋區、牆壁上都見得到蟑螂蹤影，一行人不敢躺下，更是連床單都不敢碰，逃離這間「蟲蟲房」換了另一間房。

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另外一間房間由酒店升級，比起上一間沒有昆蟲問題，但是菸味重宛如K房，且在布滿不明白色灰塵上，有一張「旅客須知」，第一項說明酒店內公共安全事項，第二項則是「遇警察臨檢應注意事項」，內文寫道可以要求警察出示搜索票，否則得拒絕進入臨檢，如強行進入可提出告訴。薔薔不禁猜測，看見酒店會教旅客「如何面對警察臨檢」，可能房客很多是逃犯、通緝犯或身分複雜。

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