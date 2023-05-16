薔薔酒後吐真言揭一夜情數字「酒醒唔認帳」加碼爆料台娛圈雙面人

藝人薔薔除擁有歐美級超殺身材，敢說敢言的自由作風最令粉絲喜愛。2019年她開始費心經營YouTube頻道，人數至今衝破30萬，日前她特地拍攝Q&A問答的影片，回饋給粉絲，許多驚人爆料也隨即曝光，其中薔薔揭露「她最討厭的台灣藝人」的雙面行徑，現場也聽著瞬間暴動。



【圖輯】點圖放大看更多薔薔林嘉凌IG性感照👇👇👇

+ 48

薔薔心胸直率坦蕩，但難免遇到看不慣的藝人。在影片中，薔薔被網友問及「最討厭的台灣藝人？」當下她酒後吐真言，雖藝人名被消音，卻揭露對方的雙面行徑，薔薔表示自己曾有段時間遭網友炎上，這位藝人卻跟風怒批，在某文章留言：「這個女的。」並附上嘔吐的表情符號，但事過境遷後，薔薔與對方上節目錄影，對方卻對她超客氣，讓憶起往事的薔薔，忍不住狂飆髒話。

【相關圖輯】性感女星薔薔泰國旅遊召男妓「被強抱上床壞壞」一原因致事敗怒了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

此外，曾被兩名前員工背後捅刀的薔薔，也回應該事件的後續，她表示對方告她30多條誹謗，不過事由很瞎，自己行得正不怕陰招，她也透露，其實對方曾想與她和解，可她堅持要火拼到底，非常符合薔薔一貫豪爽的作風。所幸因禍得福，薔薔也感謝那兩名員工撕破臉，她才找到現在的工作夥伴，更告白團隊想照顧他們很久很久，真情令人動容。

【相關圖輯】日本旅遊必睇！性感女星薔薔體驗做藝妓慘中伏 網驚：誇過搶錢…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

驚喜的是，多棲的薔薔如今又嘗試新身分，她表示今（2023）年將推出人生首張迷你專輯，似乎有意進軍歌壇，消息不禁讓留言區掀起一陣歡呼。影片爆點不斷，其中薔薔在喝茫時，自曝曾一夜情對象有過「10多個」，但當她酒醒看過片段後，直呼自己斷片說胡話，只有5個以下，逗得粉絲合不攏嘴。

延伸閱讀：

駕駛減速讓行人！「1舉動」仍做錯 遭罰6000買教訓

【本文獲「TVBS」授權轉載。】