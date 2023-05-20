薔薔歐遊遭胸襲「被誤會是變性人」揭更恐怖遭遇：踢開門上床壓我

台灣女星薔薔近日登上節目《同學來了》驚吐在歐洲旅行竟慘遇鹹豬手，她透露自己被陌生男子誤以為是人妖：「他一直抓我、蹭我，而且還在大庭廣眾之下，我覺得這很不尊重女性。」還有歐洲男網友壓倒在床的驚恐經歷。



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薔薔在節目中，提到獨自到德國旅行的驚魂記：「我在網路上認識一個『長得很安全』的拉丁男生，晚上我睡覺，他竟然開我的門，在我床上壓著我！」這經歷讓在場來賓聽了很震驚，薔薔接著說：「我覺得不能激怒他，我就冷靜地看著他說『我不是一個隨便的女生，我是有受洗的，在一起必須要結婚，結婚才能有性行為』。」不過薔薔也補充雖然當時用這招成功讓對方沒了興致，但這經歷讓她至今回想起來都還心有餘悸：「我整個晚上不敢睡覺，一直握著防狼噴霧器。」

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主持人安心亞也說，覺得在歐洲旅遊很容易遇到色狼：「在巴黎他們眼神都偏色，那裡很多男生有一種『來我房間』的眼色，但那是對我朋友，可能我不是法國人的菜，我只在台灣遇到（色狼），可能我是台灣人的菜吧。」

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