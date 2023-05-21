烏克蘭美女佳娜遭網紅性騷擾　薔薔教一招反擊變態男：你給我繼續

烏克蘭藝人佳娜赴台定居，穩交男友祖雄，兩人感情甜蜜，不時在YouTube分享情侶相處影片，但日前佳娜在錄製台灣中天綜合台《同學來了》節目時意外透露，曾在工作時被日本Youtuber言語性騷擾的驚恐事件。



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節目《同學來了》中探討「色狼來了女生好怕怕！碰到鹹豬手“這樣做”就免驚」主題，邀來嘉賓佳娜分享經驗。她透露曾在工作時被言語騷擾：「我在台灣遇過一個日本Youtuber問我要不要一起拍片，拍的時候他就開始說『我那方面好厲害』，我說我有男朋友，對你也沒興趣，結果他還給我看他跟其他女生的影片，我覺得超不尊重。」超大膽的無理行為讓人吃驚。

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一旁來賓薔薔還給出對付這種人的妙招：「很多男生會傳奇奇怪怪的影片給我，我就把它轉發在各個網站讓大家欣賞，我還跟他講你就給我繼續傳，到最後他們還會求我說可不可以不要再傳了？想好好聊天就好。」

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而風田也坦言自己也有遇到粉絲騷擾經驗：「最近有女粉絲傳訊息給我，說『你很帥，好想被你…』，後來她開始傳自拍或身體的照片，我想說第一次遇到要截圖分享，結果截圖會通知對方，她就說『你截圖是喜歡我對不對』？」風田坦言當下為了緩解尷尬，只好把朋友拖下水：「我跟她說我可以介紹立東給她，結果她說『立東很醜，我不要』！」阿Ken一聽立馬笑說：「那至少這個女生精神是正常的。」

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風田還分享到日本旅遊時該注意的事情：「我們都是被教育（搭電車）雙手都要放上面，因為很多男生被誤會真的去坐牢，所以如果你真的沒做錯事，絕對不要簽警察的報告，因為現在很多人看不順眼就說他摸我。」

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