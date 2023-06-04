韓國超人氣網紅Irene　靠健身練出不科學身材「胸懷大痣」更性感

說起南韓美女Irene，許多人都會先想起Red Velvet隊長Irene（裴柱現），不過韓國也有另一位女神級的Irene（명아），不僅是辣模、網紅也是實況主，可以說是企鵝妹勁敵，Irene性感迷人、辣度破表，今天就快點跟著小編來認識她！



南韓實況主Irene擁有天使臉蛋和魔鬼身材，平時勤練健身的她，身材從頭到腳沒有一絲贅肉。

前凸後翹的曲線更是相當養眼，尤其是豐滿圓潤的翹臀，充滿曲線美引人遐想，讓網友們紛紛驚呼：「肌肉藝術」、「完美的臀部和背部肌肉」、「擁有最棒的美貌和身材，連背部肌肉都很美」。

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#熱愛健身的自信身材

Irene在5月初才剛到泰國布吉島渡假，從不吝惜穿著比堅尼展現性感身材的她，看上去陽光亮麗、性感迷人，觀光時還親自示範划船，自信健美的體態，看得出相當享受南國的碧海藍天和明媚景致。

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#胸懷大「痣」更性感

Irene擁有一張白淨文靜的瓜子臉，但上圍卻相當傲人，粉絲們都知道她的雪白胸前有一顆黑痣，位於深邃的事業線上方，胸懷大「痣」讓整體看起來更加性感，充滿誘惑力。

南韓實況主Irene長相甜美身材卻是相當火辣，Instagram辣照一張接著一張讓人忍不住按下追蹤鍵，以她的實力擁有35.4萬粉絲來說還算太少，這位性感正妹同時也有在經營Youtube頻道和Twitter ，不妨趕快追起來！

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