昔日「AV第一美胸」蘿莉系女優認走樣：變成姐姐了　近照嚇壞網民

曾經的AV第一美胸不再？在成人界「極度現實」的環境之下，女優一夕成名、一夕沒落是常有的事，而如今曾以「蘿莉系」打響知名度的25歲女優水卜櫻，卻在近期發文坦承覺得自己「慢慢變成姊姊了」，而該篇貼文也隨即被轉往PTT引起討論，不少老司機也認同表示「水卜櫻已經不是水卜櫻」。



水卜櫻22日晚間在Twitter發文，曬出一張清涼恣拍照感嘆表示，突然覺得自己變的「越來越像姊姊」，引起熱議；該篇貼文被轉往PTT後，原PO回顧水卜櫻過往的作品也坦言其實不是變姊系，就是單純變老而已，感慨直呼短短幾個月整個老超多，狀態劣化超明顯，但有覺得可能是自己多想，因此轉載詢問眾人意見。

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對此不少老司機湧現在留言處，同意表示確實已經不是當年大家認識的水卜櫻，感嘆直呼「可以幫我找水卜櫻回來嗎」、「前額髮量變少的問題？」、「慘了這誰啊」、「嬸味濃厚」、「劣化好嚴重」，不過也有鄉民覺得無傷大雅，歪樓表示「有輕熟女的感覺，好阿斯」、「這髮型快可以演人妻片了」。

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