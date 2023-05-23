名模裸戰康城「從Deep V玩到著透視胸圍」越換越少布變性感內衣騷

就算貴為超級名模，在美女、紅星雲集的康城影展，也必須「衣」不驚人死不休！曾與畢列谷巴（Bradley Cooper）柏交往還生了個女兒的俄羅斯名模Irina Shayk，在本屆康城影展衣服越穿越少，從一開始的Deep V大曬事業線，隔天進階到上半身看似只用兩條繫帶圍住雙乳、差一點就要露點，最新的造型更是清涼到最高點，看似只有透視的內衣，幾乎沒有外衣，她毫不忸怩，態度大方，旁人卻不知該做何感想。



【圖輯】點圖放大看俄羅斯名模Irina Shayk三套康城戰衣👇👇👇

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仔細一看，Irina Shayk最新的康城服裝，也並不是真的只有性感內衣，其實應該是在內衣以外的部分有透明的衣衫包住，看起來像是沒穿卻還是有遮住，也難怪她不擔心會走光，可是視覺效果就真的跟只穿內衣出門相差無幾。這樣的服裝，性感是夠性感，在國際大影展場合，卻顯然有失莊重，起碼絕大多數的女性來賓，不會敢這樣就走上街，只能說Irina Shayk把康城影展當成個人大型內衣騷，自己開心就好。

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