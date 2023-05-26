鄭家純配合民進黨安排參選立委　網民譏「不如找林襄」淡然回應

鄭家純（雞排妹）日前傳出將代表台灣民進黨出征，參選中正、萬華區的立委，與前輩于美人匹敵。針對此消息，鄭家純僅在社交平台坦承有被邀約，不過一切的決定，都交給黨部處理，她能全力配合。今（26）日鄭家純出席「月經狂歡節記者會」，被問參選與否，鄭家純說也正面回答了。



鄭家純說：「我前天有發表公開聲明，簡述被訊問過程，態度始終如一，要派我去哪，就去哪，金門也可以。」假設派她回家鄉台中潭子也可以？鄭家純依舊表示：「我接受任何安排。」

【圖輯】點圖放大看更多雞排妹鄭家純性感照👇👇👇

+ 26

有網友酸說，假設要鄭家純出來選，不如就找當地的豬肉西施，或是林襄就好，鄭家純早經過大風大浪，淡然地說：「還有人說我是牛鬼蛇神，都接受啦！」還有人說，國民黨會徵召陳沂跟她作戰，或是因為市議員吳沛憶的落後，才會安排鄭家純，面對如此多疑問，她仍再三強調：「我真的接受一切安排，不是故意學侯友宜講話的態度，但是我真的接受一切安排。」

【圖輯】網民：「不如找林襄就好！」點圖放大看更多林襄性感照👇👇👇

+ 49

對於批評聲浪勇猛，鄭家純也不覺得委屈，依然秉持幫忙的態度。還有人形容她是沙包，任人挨打，鄭家純也自嘲：「現在也只能笑笑地被打，如果有機會當上候選人，競選小物可以做個小沙包。」就算綠營內部有雜音，她也覺得不只是綠營，每個陣營都會有同個狀況，尊重所有聲音。

【相關圖輯】雞排妹19歲靠炸雞一夜爆紅由素人變女神 短片瘋傳10年極誇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀

小7開2張千萬元發票！5人爽中百萬元 中獎門市一次看

【本文獲「TVBS」授權轉載。】