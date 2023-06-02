港人怒數富豪雪糕車7宗罪　狂插縮水又加價！網民：寧願食便利店

富豪雪糕在香港有超過50年歷史，是不少港人的集體童年回憶，聽到招牌音樂《藍色多瑙河》就知道有雪糕車在附近。不過最近有港人就在Facebook上分享自己買的軟雪糕時講到，發現雪糕車的雪糕越來越小杯，結果引爆網民熱烈討論，力數富豪雪糕的7宗罪。



最近有港人在Facebook群組「香港雪糕關注組」中開Po貼出自己在富豪雪糕買軟雪糕的照片，問到「點解越來越細杯……我見到有人仲細杯過我」。富豪雪糕作為港人的共同回憶，貼文自然引起激烈討論。當中有部分人認為物價越來越貴，雪糕加價很正常，但亦有不少人表示自己與樓主有共同經歷，直指富豪雪糕的軟雪糕「越嚟越細！越嚟越貴！又唔夠凍！仲要唔好食！」，「越做越衰」、「咁貴唔食啦」。

（圖片來源：富豪雪糕車）

【第一宗罪】貴！

有不少網民覺得最近的富豪雪糕又貴又細杯，表示富豪雪糕多年來一步步加價。憶起自己小時候曾經只需$1.5就能買到，現在加價至＄13實在是有些不捨得吃。

【第二宗罪】冇味！

有網民形容到以前的富豪雪糕又滑又重奶味，但近年質地同味道都不同了。味道也像是「劣質奶粉加水加糖再雪到變冰」。

【第三宗罪】溶得快！

網民分享有時候感覺雪糕還沒凝固好、溶化速度很快，甚至有網民分享到自己曾經吃過一個熱的富豪軟雪糕，無奈道「真係夠晒養生囉」。

【第四宗罪】質地劣！

不少網民覺得富豪雪糕以前口感很順滑，但現在似乎已經改了配方，既「唔夠滑」，又會出現結霜的情況。

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【第五宗罪】份量少！

網民嘆指軟雪糕有3圈已經算多，很多時候只有２圈左右，最離譜更見過只有一圈半、沒有唧到底的。

【第六宗罪】不衛生！

有網民分享到小學時曾吃完富豪雪糕後被送入急症，自此沒再吃過。亦又有人讚樓主勇猛，「富豪雪糕出名貴又多菌，樓主真是勇者無懼。我起碼有20年冇食佢」。

【第七宗罪】無甚特別。

價值$13一杯普通的富豪軟雪糕，只是普通的牛奶口味，雖說是「香港情懷」但其實並沒有任何特別之處。有網民就坦言道市面上有很多其他選擇，同樣價錢寧願到便利店買也不會再光顧富豪雪糕車。

不過有網民指出油費加價，雪糕車需要燒油發電，雪糕價錢會上升也是無可奈何。也有網民表示軟雪糕的份量視乎是在哪一區或是那一個師傅，分享到按自己的經驗「尖沙咀鐘樓嗰個每次都畀足料」。也有網民貼出在旺角買的足料軟雪糕，引網民爆料指「旺角有二架車，一架喺地鐵口舊時行人專區，一間腦場出面，要大杯地鐵口，嗰日食到底都仲有雪糕」。沒想到要吃到一杯有份量的富豪軟雪糕竟然還有如此一番學問啊！