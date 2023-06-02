台灣健身女網紅扮患癌3年　前夫大踢爆！現任毫不知情無奈吐9字..

台灣健身女網紅「麵包包」在3年前透露自己罹患了胰臟癌第4期，其後不時在個人IG分享抗癌的心路歷程，以運動慢慢改善身體狀況，故事相當勵志。不過由5月起，有網民踢爆這一切可能都是造假的，踢爆者正是她的前夫。然而麵包包眼看無法再隱瞞下去，只好發聲明承認「一切都是假的」，而她的現任老公卻是毫不知情，更無奈地吐出9字回應事件。



事緣5月一位男網民在討論區「Dcard」發表匿名文章，踢爆自己的前妻在2020年8月自稱確診胰臟癌第4期，後來辭去了工作專心養病。但是卻發現每次前妻只讓家人送到醫院門口，堅持一個人看醫生，再者全年的定庭醫藥支出只有8,480元，兩年來沒有見過前妻的主治醫生、診斷證明和醫院收據，令他產生了疑心。

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前妻也以醫病為理由搬走，一個月後更要求離婚，但在離婚11天後，前妻又與一位健身教練再婚。雖然文章未有指名道姓，不過有眼利的網民懷疑該位前妻就是健身網紅「麵包包」，還將她貼出的脫髮、X光機、鼻血照等等的照片，在網站上搜尋並作出對比。結果發現照片全是在網路上偷來的。後來事件愈演愈烈，「麵包包」也在昨（1日）承認「癌症人設」全是造假，發長文向全部人表達歉意，強調身邊的人毫不知情。

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而她的現任老公兼健身教練，就在Instagram上發帖表示自己也受騙，無奈地以9字回應「我真的變成一個智障」，還感嘆道「我一直以為我是在陪伴她最後一段路，所以很多事我想都不想就衝了，覺得她想怎樣才是重要的，畢竟我以為她的人生不長了，結果應該還很長，我變成了智障」。同時坦言自己曾經懷疑過對方，但又覺得懷疑一個病人很離譜，所以選擇相信對方，但最後結局卻是如此。

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（IG@oanpanmano）