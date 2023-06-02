港男山澗釣錦鯉再用薑蔥煮！25字食評被網民怒轟痴線：點食得落？

中華料理手法五花八門，尤其食材的選擇更加多元化，不過你又有沒有經想過要吃常用作觀看的錦鯉魚？近日一位港男在Facebook上分享自己在山澗釣了錦鯉魚，再帶回家宰殺烹煮，享用後仲大讚味道好驚喜，但行為就被網民狠批好嘔心！



《黑社會》劇照

港男在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，稱自己日前在香港的山澗之中釣了一些錦鯉魚，形容行為是「順手清理外來物種」。在把魚帶回家後，他就將魚清洗宰殺，再以「薑蔥煀錦鯉」的方式烹調。在圖中顯示大約有9條錦鯉魚，樓主以先「煎封錦鯉」，再加薑蔥、醬汁炔煮，最終成為桌上佳餚。

👉內地女小紅書鬧爆九記牛腩態度差 阿姐一句霸氣反擊獲港網民激讚

Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」截圖

樓主在親身試食自家名菜「薑蔥煀錦鯉」後，大爆25字食評「估唔到又幾好食喎，係骨多咗啲啫，味同平時啲鯉魚冇咩分別」。而網民看到平時用作觀賞的魚類變成了果腹之物，紅紅橙橙的魚身顏色看起來著實不太開胃。網民狠批事主嘔心「睇到好想嘔」、「如果香港係打緊仗呢我就唔怪你嘅，留返啲好嘢畀大自然，行山時都有啲嘢睇下啦」、「食得落個下先好嘢」、「我諗你都係食穿山甲，果子貍果種人」。

👉內地遊客激讚香港Melody語錄塗鴉！看不懂但覺有趣：為何惡搞她？

Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」截圖

Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」截圖

不過樓主就一再強調錦鯉魚是外來物種，有人在山澗放生後，不斷繁殖愈生愈多，現時數量過多是「破壞生態」，因此吃掉一些對生態有幫助。亦有網民力撐網民食錦鯉沒有問題，表示「做得好，好多onX周圍放生以為自己做緊好事，其實係破壞自然生態」、「印尼，唔打鱗劏好，成條落油鑊炸，或者燒」、「大帽山近雷公田的儲水池，又係有人放錦鯉，原生魚已被食好多，希望勇者可以去幫忙清」、「食荷包，食倒吊又無人嘈，食錦鯉就咁多人嘈？」。

👉女子遊泰國網紅獅子Cafe被咬！疑店員一行為惹禍＋事後僅道歉了事