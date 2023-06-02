李家超大推開心香港吉祥物！網民熱議「開心購物兔」：小學生畫？

昨日（１日）「香港零售高峰會2023」於會展舉行，零售管理協會主席謝邱安儀預告將在7月至8月舉行「香港開心購物節」，主題為「食玩買返晒嚟」，並公開最新吉祥物「開心購物兔」。角色公開後引起網民熱議，認為角色形象很粗劣，甚至形容像是「小學生交功課」。



香港零售管理協會主席謝邱安儀６月１日在「香港零售高峰會2023」上預告將在7月至8月舉行「香港開心購物節」，同時亦公開吉祥物「開心購物兔」。特首李家超致辭時，就表示認為「開心購物兔」響應兔年，又能鼓勵市民及旅客購物，具有意義。

特首李家超致辭時指「開心購物兔」能鼓勵市民遊客開心購物（張浩維攝）

不過網民似乎並不太認同特首李家超的看法，不少人批評角色設計「hea」，像是時光倒流了30年。亦有網民指「開心購物兔」像是「喜羊羊灰太狼啲friend」，甚至形容像是「小學生交功課」。有網民就提出更應該設計一隻「國家安全兔」作宣傳，引起大量網民附和贊同。

其實政府多年來已設計出不少隱世吉祥物，例如知名度極高的「大嘥鬼」和「阿德」，不過當中也有部分角色被網民狠批失敗。

就如「開心購物兔」不是第一隻兔子造型的吉祥物，牠的前輩「鍾意郁」是一隻穿着運動服裝的卡通兔，口號「郁郁郁，齊齊郁！」，是衛生署在2010年為鼓勵市民體育活動推出的吉祥物。但一直「紅唔起」，無人認識。

有角色雖然能在市民心中留下深刻印象，但並不是正面印象。海關設計的角色「許假」負責提醒市民慎防貨不對辨的情況，與以往主流的卡通2D風格不同，他更偏向像是《反斗奇兵》動畫般的設計。雖然走較「寫實」的風格，但許假眼神相當空洞、帶點驚慄，推出時嚇怕不少網民。

宣傳預防癌症的「健康聯盟」共有七款吉祥物（衛生署）

衛生署設計的還有宣傳預防癌症「健康聯盟」，聯盟成員七款吉祥物有「防癌隊長」聯同「牙擦盾」、「小飛盾」、「熱情盾」、「智慧盾」、「大力盾」和「開心盾」。據說花費了近百萬元設計和宣傳，1個角色平均14萬。官網上寫到是希望「用嶄新、輕鬆和正面的手法與大眾，特別是年輕一代，分享有關健康的資訊」，不過幾個顏色不同、高矮肥瘦的盾牌真的合乎年輕人的口味嗎？……

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