10題無力感負能量測試　失去動力、宅在家要小心　專家教6招減壓

「為何盡了力，卻仍是原地踏步？」「為甚麼拼了命卻毫不見起色？」人生難免遇上瓶頸位，讓人感到洩氣，對甚麼事情都提不起勁，甚至身邊小事也感到煩擾。以下10個無力感徵狀，看看是否說中了你。



無力感又稱「習得性無力感」（Learned helplessness），是一種通過某種學習經驗而形成的，會給以後學習帶來消極影響的特殊心理狀態。即個人經歷了失敗和挫折，面臨問題產生無能為力的感覺。

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1. 周末或假期只想留在家中，不想外出或和人來往。

2.將失敗歸咎於自己能力不足.

3.遇上自己能力不及的事, 也不願尋求協助.

4. 過分被動和消極，面對突如其來的攻擊，反而照單全收，不作反抗。

5. 因心情不佳而導致失眠.

6.自覺做事的成功率低,而不欲堅持.

7. 將成功歸咎於自己無法控制的因素，例如運氣。

8. 對現時情況感無力，因而失去行動的意欲。

9. 對現時情況感無力，因而失去行動的意欲。

10. 經常用誇張及情緒化的字眼，形容自己現時正面對的壓力。

臨床心理學家鄒凱詩指，因不安的情緒不斷重覆，又無法逃離，於是有人選擇放棄，她建議有以上徵狀的人士能參考以下減壓小方法：

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1. 不要過分期待不可能的事

2. 嘗試接受並不是所有事情都有解決辦法。

3. 一次解決一件事，事情未完結前不要開展另一件事，因為第一件事成功解決能給予你信心。

4. 專注當下，不要為未發生的事情憂慮。

5. 嘗試接受別人的支持和協助，不要躲起來獨自面對。

6. 尋找無力感的來源及負面情緒來源，並嘗試以正面的想法及行為去加強自尊心。

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臨床心理學家鄒凱詩又建議，留意身邊朋友若經常覺得困擾，避開看新聞，一提起就「唔想知、唔想諗」、「講咩都覺得無用」，不欲上班上學，影響日常生活便要看醫生或心理學家。