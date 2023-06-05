內地旅客遊港意外錯買A貨美源髮采！網民睇圖大爆笑：好似況天佑

不少內地旅客在離開香港前都會帶些手信回家，一般都是藥妝、食品類。近日一位內地旅客在小紅書上發帖，表示在路過藥房時，順手買了3盒的「美源髮采」回家，結果在回到家後驚覺錯買2盒不知名的「A貨美源髮采」。網民看圖後發現A貨紙盒上的男子形象後，更是紛紛爆笑問：「邊位呀先生？」。



小紅書圖片

網民在小紅書上發帖，表示自己日前晚上在經過藥房時，購買了3盒的「美源髮采」回家，因為時間匆匆，在購買時未有仔細看包裝盒。但後來回到家認真檢查外盒時，卻發現有兩盒完全是「貨不對辦」，直言「左邊兩個完全不知道是什麼東西，竟然還有假的美源髮彩」。雖然意外買到「假貨」，但也只好怪自己沒有認真檢查貨品，便提醒大家「即使是香港，買的東西一定要仔細對小票（收據）價格和名稱」。

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小紅書圖片

從事主貼出的對比圖可見，真貨與「假貨」的包裝盒外觀相似，設計元素大致相同，比如灰色外盒、左女右男黑白剪影圖、綠葉點綴、色號881、盒背的文字鋪排、教學也類同。不過只要仔細看的話就會發現「美源髮采」只用了中英文；而「假貨」除了中英之外，還寫上了日文。從事主貼出的收據上，可見該貨品名稱為「日本髮彩（天然黑色）881」，售價為$42/盒，與正版「美源髮采」價格一樣。

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網民看到圖片後雖然對事主表示同情，但是就紛紛爆笑，因為正版盒上的男子剪影由本來短發清秀的輪廓，變成濃眉大眼的長髮男子，看起來更相當狂野，反差感極大。網民笑稱「哈哈不好意思我真的笑出聲」、「不知道是不是假，但圖案一對比真的好好笑」、「邊位呀，呢位呀生」、「我第一眼以為係況天佑」。不過有網民就透露模仿「美源髮采」的產品不止一款，但因為它們未有自稱為「美源髮采」，名字、商標、圖案也不一樣，不能當作是「假貨」，只算是兩種不同的商品，唯有自己特別留神，否則買錯隨時「無仇報」。

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