林作大律師生涯戰績幾乎全敗被網民恥笑！僅贏一次全靠對家放棄..

上周五（2日）鑽石山荷里活廣場發生恐怖兇案，兩名分別22歲、26歲的女子，遭到互不相識的39歲男子持魚生刀捅死，殘忍度震驚全城。然而「抽水王」林作卻發帖抽水，惹來全城圍攻最終被所屬的英國保誠保險公司解僱。除此之外，網民也開始挖出林作以前做律師時的「威水史」，恥笑他原來的律師生涯原來幾乎全部敗訴！



IG@jolamchok

鑽石山荷里活廣場恐怖兇案令全城市民心驚驚，落街也特別提防陌生人靠近。但「抽水王」林作卻在全城悲痛之時，發帖抽水放售與疑犯同款的波鞋，被網民批評冷血無情。是次「抽水抽著火水」的下場除了被網民圍攻之外，林作所屬的英國保誠保險公司即時將其解僱，聲明與公司的立場背道而馳。林作回覆《香港01》時也證實被炒魷，指公司最高層親自致電終止合約，他亦尊重對方決定，認為符合商業原則，但不同意自己「玩大咗」，指事件只會令其事業更上一層樓。

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縱使林作已被炒魷，仍未平息網民的不滿怒火，有網民重提林作做律師時的「風光威水史」。網民引用維基百科上的資料，「根據司法機構的網頁，林作執業期間只處理過三宗案件，林作所代表的一方幾乎全部敗訴，當中兩宗裁判法院上訴案件（HCMA680/2015及HCMA736/2015）案情更非常簡單；唯一例外勝訴的一宗人身傷亡賠償民事案件（HCPI420/2013）主要因涉案被告全數缺席聆訊、無作任何抗辯，林作所代表的原告才獲判賠償勝訴。

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對於林作的「兩勝一負」戰績，網民就恥笑道「唔係有律師唔做走去做保險，係因為你根本撈唔掂」、「好慘，讀咁多年法律，走去做一個唔洗學歷中五畢業都得嘅保險行業」、「佢咁邏輯都好難勝訴，有得打都可能俾佢X噏到輸X埋」、「得一次贏，係因為人哋no show，牛津之光嚟架！」、「佢有料做律師搵到食就唔使明知俾人笑都做保險啦」。

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但也有網民認為律師不是單憑案件輪贏輸，而是「本身要坐兩年，最後做下社會服務令罰下錢就已經叫贏」、「公道D講，敗訴唔反映D咩，律師係確保公義下進行法庭，唔通個犯自己都認罪，你仲要夾硬打返甩佢？」，強調問題在於林作的態度「靠極限marketing ，做盡哂啲出位嘢，畀98%憎，就係為咗吸嗰2%嘅客」，最終令98%的人反感。

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