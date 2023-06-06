心靈雞湯｜治癒貓狗為你撫慰心靈　20句超暖心語錄給港人打氣！

人生中會經歷不少高高低低，身邊環境不斷改變，很容易會陷入消極、「burn out」的狀態。這時候若有人為你打氣，或看到可愛的貓貓狗狗，心靈都能得到治癒。《開罐Opener》就為大家找來了20句暖心金句，為香港人打打氣。



不論是學生還是打工仔，還是其他甚麼身份，有時候都會有陷入低潮，充滿負能量、心情低落。不少人都會看心靈雞湯語錄來抒發自己的情緒，希望以下20句超暖心金句，配上喵星人和汪星人的可愛照片，能為大家帶來一點溫暖吧！

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20句超治癒心靈雞湯語錄

【1】有時候對的那條路，往往是最難走的。

【2】如果你堅持你的信念，美夢總有一天會成真。

【3】生活中注定會有許多的不完美，所以我們都要練習看見周圍更多的美好，因為那才是自己喜歡的樣子。

（Twitter：@Lyra_77star）

【4】萬事萬物皆有裂痕。光就是這樣照進來的。

【5】生活是屬於每個人自己的感受，不屬於任何別人的看法。

【6】有人總說：已經晚了。實際上，現在就是最好的時光。對於一個真正有所追求的人來說，生命的每個時期都是年輕的、及時的。

（Twitter：@caprin_rin）

【7】長大未必是事事看開了，而是懂得有些事反反白眼就過去了。

【8】不管今天做了甚麼，被窩都會原諒你。

【9】向日葵告訴我，只要面對著陽光努力向上，日子就會變得單純而美好。

【10】只要再踏出去，自然就有全新的路可走。所有的曲折都是為了最後的抵達。

（Twitter：@siba_sibs）

【11】黑夜無論怎麼悠長，白晝總會來臨。

【12】旁觀的時候每個人都是智者。

【13】不要忘記，生活中有很多美好的事情等待著你去發掘，不要讓工作和壓力佔據你的全部生活。

（Instagram：@fortuneisacat）

【14】做自己想做的，每天逗自己開心。

【15】任何時候都不要為不值得的人和事，浪費時間和心力。

【16】當你開始不在意外界的聲音，把更多時間花在照顧自己時，就會得到幸福。

（Twitter：@onigirry）

【17】你未必出類拔萃，但一定與眾不同。

【18】生活累了就歇歇，工作累了就停停，心情好了就笑笑，壓力大了就減減。

【19】保持積極並不表示你必須一直快樂，而是表示即使在艱難的日子裡，你也知道好日子即將到來。

【20】先愛自己，因為自己是你餘生的伴侶。