內地遊客激讚香港Melody語錄塗鴉！看不懂但覺有趣：為何惡搞她？

香港有不少的街頭文化，例如藝術塗鴉隨處可見，不過講真藝術這東西，有人理解有人不理解，明就明啦，唔明都無辦法！然而內地旅客近日開心大發現，看到香港街頭上有很多「Melody語錄」塗鴉，雖不全然理解語錄字面的意思，但是仍大讚可愛！



小紅書圖片

不少內地旅客在遊港時都發現，不論是在燈柱、電箱、石壆、大廈外牆、郵筒、告示牌等等，都出現了可愛的「Melody語錄」塗鴉，於是紛紛拍下並在小紅書上發帖分享。不過由於塗鴉上有很多都是廣東話的押韻笑話，內地客對塗鴉內容只是一知半解，同時表示「不理解為何每句語錄都要加Melody」，到底是什麼「神秘組織」，還是某些暗示。於是便向懂粵語的網民查詢，想搞清楚塗鴉的真正意思。

👉女子遊泰國網紅獅子Cafe被咬！疑店員一行為惹禍＋事後僅道歉了事

+ 22

街頭Melody塗鴉語錄（節錄）：

-我叫你BB 因為我唔記得你叫咩名咋

-樣衰先要內在美 靚女使乜講道理

-咁夜好心你早啲瞓 唔好以為自己樣衰就唔保養

-長嘅係人生 短嘅係你條X

-唔係你遇親都係仆X 而係唔仆X你唔鍾意

-愛情同音樂一樣 玩下好啦 唔好認真

👉內地網民笑稱「港人3寶」 可一眼分辨港人！這款鞋子一秒露餡..

後來帖子在小紅書上爆紅，有港人對此解畫，雖然動畫中塑造Melody的屬性是天然呆和可愛，但其實是一個充滿心機的「八婆」。講到Melody不少人腦裏都會立刻響起「唔該你吖！」嘅聲音，更會身邊的人帶來很多的麻煩。而說到Melody八婆格下的第一受害者，必定是曾是她好友的Kuromi（可羅米）！Kuromi不少的心理陰影面積都是因為Melody，她更有一本可羅米筆記專門寫下Melody曾對自己做過的種種惡行。也就是這樣的原因，「Melody」便成為了「賤格語錄」的主角，不過其實塗鴉內容與Melody沒有任何關係，單純是人設適合，便將語錄「入Melody數」。

👉內地男教去香港富人區執垃圾變賣日賺4位數！網民:大老遠來撿垃圾

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看： 10件Kuromi筆記裏鑿過的事吧！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

👇👇👇點擊圖片睇Melody媽媽是如何將女兒培養成綠茶婊👇👇👇

+ 8

不過溫提影還影，千祈不要塗鴉呀，犯法㗎！根據香港法例第 228 章《簡易程序治罪條例》第4條19節，在任何公眾地方之內或附近，以雕刻或其他方式，將任何字母、字樣、數字或圖案標記在任何石頭或路塹上，以致其外觀受損，可處罰款$500或監禁3個月；若屬意圖摧毀或損壞該財產，而無合理理由等，或會列為「刑事毀壞」案件處理，一經定罪，最高可處監禁10年。

👉內地客行李狂掃一款手信疑走私 羅湖海關開箱截查冷回一句惹爆笑