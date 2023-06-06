李慧詩退役｜一代車神轉型做教練　感激市民寵愛6大感言勉勵港人

人稱「牛下女車神」的香港單車代表李慧詩宣布退役，將轉型成為教練。在過去19年職業運動員生涯期間貢獻了不少金句激發人心。《Opener開罐》整合李慧詩6個勵志金句，希望在最近社會事件緊張的氣氛下，為大家帶來生活中的一點光。



在牛頭角下邨長大的李慧詩在2004年成為香港職業運動員，在2012年倫敦奧運為香港奪下史上第三面奧運獎牌，成為家喻戶曉的「牛下女車神」；2013年的登上「世一」寶座，披上彩虹戰衣，卻在大眾寄予厚望的里約奧運競輪賽次圈「炒車」，無緣爭奪獎牌。

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在輝煌的戰績下，她一路走來都是披荊斬棘，克服各種各樣的困難，無論是「炒車」、教練突然離世，不同的經歷也令她越挫越勇。在2017年回歸後便展開她職業生涯的高峰，橫掃多面獎牌，即使在2020年疫情爆發，東京奧運延期，李慧詩最終也一圓心願，再度奪得一面銅牌，令她成為香港第一位在兩屆奧運分別奪得獎牌的運動員。《Opener開罐》為大家合集李慧詩職業生涯6個勵志金句，散發正能量。

▼▼▼▼點擊看6個李慧詩勵志金句▼▼▼▼

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金句1：好多人都擁護我，令我不放棄去做一個好人，以及成為一個能幫助香港的人。

李慧詩首度公開表示自己已正式退役，她感恩在職業生涯中得到不少人的支持，未來仍會努力貢獻香港。

金句2：請不要放棄每個使自己成長的機會。

被傳媒問及可能是最後一次代表香港參加國際比賽，李慧詩提醒自己得獎過後，還是要忘記過去的榮譽，保持一顆謙卑的心。

金句3：我知道沒有你們，沒有今天的李慧詩的存在。

李慧詩在2017年獲政府頒發銅紫荊星章，在Facebook發文感謝所有支持她的人，特別是在她想放棄時給予愛和支持的體院職員，沒有他們，自己也未必能堅持下去。

金句4：只要努力同用心去做，無論男同女都可以成功。

李慧詩在2022年接受香港歷史博物館的Youtube訪問，提醒自己無論有沒有難關也要一路走過去，即使面對傷患，也是人生的過程。

金句5：一幕幕在同一場合，各自為自己的崗位打拚，然後一同享受拼搏得來的成果。

每個人都在自己的崗位各自努力，李慧詩在最佳運動員選舉的得獎時不忘感謝體育記者的拼搏和努力。

金句6：有天分，無努力，有機會都會把握唔到。

看到年輕運動員的成長和進步，期盼香港未來的運動員認真對待自己選擇的路，堅持自己喜愛的事。

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回顧李慧詩將近20年的職業生涯，她在哪裡跌倒，哪裡站起來，勉勵香港人即使遇到難題，也不要感到灰心，要保持正能量，有希望地面對每一個難關。