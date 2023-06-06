港女遊深圳地鐵過安檢漏低電話！激讚保安員神拯救+1句安慰超暖心

北上吃喝玩樂又便宜選擇又夠多，自開關後也愈來愈多港人前往鄰近的深圳搵食，但旅遊難免會遇到些蝦碌意外。近日一位香港女士在深圳地鐵將手機過安檢機時，不小心將手機遺留在機內，直到過站後才驚覺忘記帶走手機，後來幸得安檢保安員及時拯救，更安慰了她一句讓她感到超暖心！



深圳地鐵圖片

港女在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發帖分享，表示日前在深圳地鐵放下斜孭袋過安檢機時，不小心將手機遺留在安檢的X光機內，直至她已經上車並乘搭了一個車站才發現。於是同行的朋友立即致電至自己的手機，希望有心人拾到手機後可以交回給她。

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當時手機接通後，原來是一位剛才駐守在安檢機的保安員接聽電話。當保安員得知她們是手機的失主後，便以一句「放心，會一直保管我的電話」安慰事主。於是她立即返回該站尋找安檢站的保安員領回電話，保安員再引導她去「保安領導」處取回電話，事後對方要求拍照作為紀錄。事主事後表示「整個過程都感到他們非常熱心，樂於提供協助，真是非常感謝他們」。她也貼出了當時與兩名安檢保安員的合照，以證事件是真人真事。

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FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區

對於港女漏低手機失而復得的經歷，有網民大讚安檢人員有秩序也樂於助人，表示「國內不是20年前的中國，文明好多」、「中國就係文明國家嘅典範，呢十多廿年祖國進步得好快，而質素亦越來越高」、「治安又好又先進。我個人最欣賞佢地周街都有CCTV」、「所以話而家返國內玩安心好多」、「張相好正，影到攞到好市民獎咁」。

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也有網民分享類似失而復得的經歷，稱「早幾年上去玩，有一次又喺過機嘅時候, 從袋中跌咗個hello kitty水樽出黎我唔知，個水樽係我之前在韓國買的，我成幾個鐘頭後先至發現唔見咗，然後諗起會唔會在地鐵站裏跌咗，於是返轉頭周圍搵同埋問，原來佢哋已經幫我執起留低之後叫我形容下個水樽嘅樣貌就比返我了」、「在國內我試過兩次遺留iPhone 電話在酒店公共廁所內，惠州嗰次兩個鐘、北京，嗰次半個鐘，兩次都原封不動放在原位，中國真的很安全」。

原帖：FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區

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