內地女遊香港揾「地陪攝影師」$600/3小時呻超伏：拍得我像1米2！

相信每個人到陌生地方旅行，當地人都會很樂意幫你拍照留念，而且也會盡自己的能力幫遊客影到最好。最近有網民在內地社交平台狠批香港地陪，不僅費用高昂，過程中的吃喝費用也需由客人買單，而且態度惡劣，令該內地網民開帖為大家避雷，狠批地陪三宗罪，警惕大家「在香港找地陪一定要慎重！」



今日（14日）有內地女網民在社交平台小紅書以「香港HＫ找地陪真的要慎重！不要輕易相信」為題，出警世文分享在香港旅遊找地陪的經驗。該名女網民表示，她們在旅程出發前已經在網上找好地陪，但由於旅程第一天的米其林餐廳體驗欠佳，所以臨時取消第二天去海港城嘆下午茶的行程，但第二日香港地陪就開始「嚟料」，不斷聯絡她們說可以一起玩、今天很有空、不收費也可以等等，轟炸式勸內地女比佢過來，「其實他就是想喝那個下午茶，因為我們需要包他的費用」。

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內地女指當得悉他們不去喝下午茶，該地陪就說不來一起吃午飯。因為同行朋友也不會拍照，最終他們直接請地陪幫手影相，費用$600影3小時，更包中午到晚上全部吃喝費用，相信有咁既「荀工」大家都一定會落力去到做，但事實竟然係內地女原地中伏了，狠批這名香港地陪三宗罪。

小紅書圖片

一宗罪：態度問題

內地女評價這位地陪毫不熱情，影響她們旅遊心情，地陪感覺無心幫手影靚相，「拍照很隨便，好像不願意幫你拍」，拍照期間幾乎0溝通，甚至整個拍攝過程唔超過半小時，同預定的3小時差距甚遠。

二宗罪：相片質素差

相信比得$200一個鐘去影相，都對成品、質素有所期待，結果地陪無心影不特止，拍照技術也令人擔憂，發現無一張相片可以用，「一米七拍成了一米二」、「維多利亞港及海港城的照片簡直不能看」，到最後，相又冇、錢都冇。

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三宗罪：得寸進尺

令內地女最不能接受的是地陪沒有自知之明、得寸進尺，吃晚飯期間又暗示內地女要比貼士「人家網紅還是富二代一言不合給他轉了$5000」，令內地女狠批「簡直太可惡了」。

經一事，長一智，有時候旅行真的要做好資料搜集、貨比三家，先可以在陌生地方好好享受，減低自己中伏的機會。

資料來源：小紅書-AA🍊 香港🇭🇰找地陪真的要慎重‼️不要轻易相信