香港小姐2023｜內地女選港姐唔識廣東話捱批！小紅書自白：有心虛

香港小姐的首輪面試於本月10日已經完滿結束，今年來參賽的選舉就吸引了不少內地來港的「港女」參賽。有內地網民看完首輪面試採訪後，來自江蘇的候選港姐王怡然因外型亮麗引起熱議，好壞評論參半。有部份網民在其社交媒體下留言「真粵語不好也有勇氣選港姐」、「返去參加東莞小姐啦你」，質疑現在港姐選秀都不需要會講粵語。



40歲內地男棄月薪2萬工作轉行做「全職兒子」父母月付$XXXX做家務

候選港姐大熱王怡然在內地社交媒體小紅書以「對！我去選港姐了」為題回應網民留言及面試後的感想。有網民質疑王怡然做網紅就算數，不要太看得起自己去選港姐「真粵語不好也有勇氣選港姐，不會以為網紅跟港姐一樣容易吧。」雖然她直指網民說話難聽，但她表示是認同該網民背後的道理，說自己代表香港但不會說廣東話會有點心虛，會抓住任何日常生活機會學習粵語，以後盡量會用粵語回答所有問題，但網民似乎並不買單，建議她盡快去報名上私教粵語課，覺得她被這個語言短板耽誤會很可惜。

另外因為片段中的語速過快神似內地藝人鄭爽引起熱議，認為她的形象和談吐跟港姐大方得體的形象大相逕庭，在說話期間甚至會不自覺翻白眼，網民瞠目咋舌指「聽她說話聽到我有點頭痛，毫無停頓聽的好焦慮」、「字都沒咬到就過去了」。在語速快的像饒舌當中，語調也混雜點「嗲」，腔調也有點港女，在片段中也向網民解釋自己講野一直都係咁，說自己一直就這個「嗲樣」，不會改，被內地網民直言她「好綠茶」、「好做作」。

香港小姐2023｜內地女嘆全變「新港妹」一口塑料廣東話:香港沒人?

雖然劣評眾多，但也有不少網民支持這位江蘇美女，「很可愛漂亮的妹子呀，希望能入圍，然後要好好學粵語」、「粵語不行就不能選嗎，當年徐子珊，陳茵媺還有每年好多海歸港姐，當年選的時候粵語也沒她說得好」，也有網民提醒TVB一般不太喜歡自己宣傳的，現在還沒出面試結果，還是低調為好。