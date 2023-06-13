連登仔遊深圳驚嘆物價激平　¥10一罐豆豉鯪魚：以後返大陸買！

不同的地方的生活指數不同，不論食品或用品的物價都會有所差異。內地吃喝玩樂買的價錢普遍比香港都較低，因而經常吸引不少港人前往內地消費。日前就有連登仔於討論區驚訝發現鄰近香港的深圳超市物價竟比香港平超過一半，單單是珠江橋牌豆豉鯪魚都比香港平超過50%，令其直呼「以後唔會幫襯香港超市交智商稅」。



《怪物先生》劇照

日前，有連登仔於討論區發文直表示不滿香港超市每逢政府派發消費劵的前夕都回瘋狂加價「吸市民血」，於香港的超市消費根本就是「交智商稅」。對比香港和鄰近的深圳超市物品價格，兩者差距可謂有一定的差距，因而選擇除了新鮮食品外「一律返大陸買」!

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樓主於帖文中貼上多張不同產品，於深圳超市所售賣的價格，當中有米、油、調味料和香港都同樣有名的「珠江橋牌豆豉鯪魚」、「可口可樂」等等，不論是來自泰國重10公斤的米，還是共5公升的花生油，內地都分別只售49.5和99.9人民幣，對比香港的售價，平日同樣重量的泰國香米和花生油，平均都必定超過120元或以上。

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然而最讓其感到驚訝的是豆豉鯪魚和可口可樂。從樓主所提供的圖片上看，內地500毫升的可口可樂售價為3.2人民幣，即港幣約$3.5，而香港大型超市售價則為$9.5，兩者價錢相差超過2倍，然而差距最大的都莫過珠江橋牌的豆豉鯪魚，內地超市一罐207克的豆豉鯪魚價錢為$10人民幣，即約$11港幣，但翻查香港大型超市價格，香港版一罐227克的豆豉鯪魚價錢竟售$40，香港的價格比內地貴接近4倍!

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對於香港超市高昂的價格，樓主表示內地購買乾貨，日常生活柴米油鹽「其實玩得過」，自己最多「辛苦少少抽返」。樓主帖文一出即引起網民熱論，有網民表示內地的價格的確比較便宜，「之前食過bagel 9蚊兩個，香港買真喺交智商稅」，「百佳食水好X深，加埋香港租金貴到離晒譜，食咗好多基層嘅錢」，但有網民則反駁指「交通時間」都是金錢，特意走到內地買生活用品「浪費時間」，加上香港的「舖租、人工」都比內地貴，大家生活指數不同並不能相提並論。不過無可否認若可「港車北上」，可能不少港人會因超市物價低而返大灣區入貨。