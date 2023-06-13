40歲內地男棄月薪2萬工作轉行做「全職兒子」父母月付$XXXX做家務

我也不想努力了。相信大家都有一個「兒子夢」，希望每天輕輕鬆鬆「靠父幹」，在家便能獲取薪金，奈何現實總是殘酷的，大家每日起身就要返工，最近浙江寧波有年輕人就幫大家實現夢想，成為職場忠誠度百分百的「全職兒子」。



（《那才是我的世界》劇照）

據內地媒體《澎湃新聞》報道，張女士今年68歲，她的獨生子小李今年40歲，原本在上海有一份月薪2萬人民幣（約2.2萬港元）的工作。六年前，張女士因生了一場重病，小李為了照顧張女士，斷斷續續請了將近兩個月的假期。

張女士病情痊癒後，父母不忍心兒子壓力太大，且上海生活成本太高，小李回到工作單位後沒過多久就辭了職，成為了「全職兒子」。張女士和老伴的退休工資加起來每個月有11000元人民幣（約1.21萬港元）左右，每月小李獲取父母5500元人民幣的「補貼」，薪金與內地一般打工仔無異。

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《堅離地愛堅離地》劇照

在辭職後的一段時間裡，小李積極尋找工作未果，很多工作因為兩年競業限制，匹配小李專業相關的行業也不能做。回到家後，小李每天的工作便是打掃家中的每一角落、做午飯和晚飯，其他時間都是自由活動，每天晚上還會陪父母散步、遛狗，也因為吃住都在父母家，在自己家相對在上海打拼沒有慾望，還能存款，「以前月入兩萬在上海當月光族，現在需求和欲望都放低了，反而有了存款」，成為了人人羨慕的全職兒子。

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在大部分父母都望子成龍的年代，張女士表示除了擔心兒子找不到老婆，覺得自己比大部分空巢老人幸福太多了，“單身有單身的幸福”、“我們家的情況其實還挺讓人羨慕的”。