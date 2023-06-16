廣末涼子認出軌驚揭「家庭並不幸福」日本人因3關鍵由反感變同情

【廣末涼子出軌】42歲日本女星廣末涼子日前被日媒《週刊文春》踢爆與已婚米其林一星名廚鳥羽周作大談不倫戀，原先強烈否認的她，14號改口坦承出軌，已向家人致歉，公司也宣布他將無期限停止活動。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，廣末涼子的舉動，已讓風向稍微改變，同時建議台灣目前陷入性騷風波的加害者可以參考。



廣末涼子原先否認婚外情，所屬經紀公司FLaMme第一時間發聲明的道歉內容提及此報導造成大家困擾非常抱歉，雖然藝人私事都由本人處理，但為了回應此風波，會嚴重警告本人要為自己行為承擔起責任，更為這起事件造成騷動感到抱歉。由於公司未全力採取法律行動。沒有對爆料傳媒提告，反而是警告當事人，讓外界懷疑無風不起浪。

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沒想到，廣末涼子14日坦言週刊報導內容屬實，不僅對鳥羽周作家人感到過意不去，同時已向家人道歉。而鳥羽周作也認了出軌，坦承週刊爆料部分正確，除了道歉，也承諾未來會補償家人。

針對廣末涼子出軌，矢板明夫14日在社交平台指出，該事件對很多她的支持者而言，相當晴天霹靂，她本人付出巨大代價，不僅正在播出的4個商業廣告已經被下架，擔任的地方形象大使也被解職，今後可能面臨巨額的經濟賠償。

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矢板明夫說，廣末最初並沒有承認婚外情，但越來越多難以反駁的事實被指出以後，她不得不低頭，且在承認之後，表現出非常謙卑的態度，發表的「道歉信也寫的非常真誠」，她反省自己輕率的行動，向受到傷害的自己家人、特別是自己的3個孩子，以及男方的家人道歉，並寫下「我會把玷污了曾經最憧憬的演員這個職業的事實，還有傷害了鳥羽先生家人的罪惡感刻在心裡，好好思考今後的人生」。

矢板明夫指出，由於廣末道歉的態度誠懇，本來對她口誅筆伐的日本傳媒也開始轉向同情，出現了一些「她的家庭其實並不幸福」、「她從小就在演藝圈裡當明星被追捧、並不是很了解社會的險惡」等聲音，甚至有很多人開始認為：「不過是一埸婚外情，她付出的代價或許太大了。」

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矢板明夫認為，廣末的背後，或許有公關公司指點，這一次問題處理一開始是失敗的，但後來的道歉是成功的，談及最近台灣有很多公眾人物，被捲入各種各樣的性騷擾案：「廣末的處理方式，或許有一些參考價值。」

矢板明夫表示，作為公眾人物，如果做錯事，會給社會帶來不良的影響和示範。一定要透過深刻的反省、得到社會的原諒之後，才能夠復出。另外，因婚外情而短暫或永久退出演藝圈的日本名人有很多，但是往往男性比較容易被社會原諒，而女性所受到的指責要嚴厲得多，他認為：「這一點，男女是不平等的。這是日本社會應該反省的地方。」

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