廣末涼子否認外遇「公司卻急急道歉」老公亦發聲　兩大疑點難洗白

42歲日本女星廣末涼子昨（7）日被日媒踢爆與已婚米其林一星名廚鳥羽周作大談不倫戀，雖然雙方都否認外遇，但所屬經紀公司發聲明的道歉內容，引網友猜疑。風波鬧得沸沸揚揚，而藝術家老公井筒順（Candle JUNE）首度發聲。



據《週刊文春》報導，廣末涼子遭爆料新歡是鳥羽周作，6月3日被拍到離開家後，前往酒店夜會鳥羽，且一起吃日本料理，約會畫面全被拍。對於爆料，廣末涼子則強調，自己是3個孩子的媽，否認婚外情，鳥羽則解釋當晚於酒店是跟工作人員過夜。

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事發後，廣末涼子所屬經紀公司FLaMme在官網發表道歉聲明，內容提及此報導造成大家困擾非常抱歉，雖然藝人私事都由本人處理，但為了回應此風波，會嚴重警告本人要為自己行為承擔起責任，更為這件事造成騷動感到抱歉。對於廣末涼子爆不倫，老公僅簡單回應傳媒「不予置評」，但卻在IG上傳一部蠟燭短片，搭配「為每個人的心中點亮燈火」，也讓不少粉絲湧入替他打氣應援。

此次事件後，有兩大疑點引發日本網友熱議。第一、經紀公司的聲明，警告廣末涼子，即使本人已否認，但公司態度完全不同，若是誤會一場應選擇澄清，而非警告，被懷疑態度軟化恐是向爆料媒體舉白旗。第二、公司未全力採取法律行動。沒有對爆料媒體提告，反而是警告當事人，讓外界懷疑無風不起浪。

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