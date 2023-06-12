廣末涼子傳出軌　日媒靠3細節推測「老公準備宣戰」爭撫養權

廣末涼子驚傳愛上已婚的型男主廚鳥羽周作，兩人為愛背叛家庭。他們各自為了工作形象皆否認外遇，但廣告商、劇組已經有動作，廣末涼子代言不保，現在老公井筒順也要和她劃清界線。



井筒順是日本知名蠟燭藝術家，他在出席福島縣的311大地震復興活動時，主動對外道歉，「因我個人的私事引發外界騷動，真的很抱歉。」根據日媒報導，井筒順在這個公益活動上自己提到家務事，其實是很特殊的情況。他最後還自己補充，現在家人遇到極大難關，之後一定會好好處理，還請大家靜觀其變。

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日媒觀察他說話的口吻、語氣、音量，推測接下來井筒順可能已經做好和廣末涼子宣戰的準備，兩人要爭奪親權、監護權、撫養權等後續權益。所以井筒順才會在介紹19歲的大兒子時，有意無意提到「大兒子現在會幫忙照顧小朋友，真的很辛苦」。而他口中的小孩，正是他和廣末涼子再婚後，生下的一雙兒女。

日媒認為，如果雙方離婚，甚至為了孩子撕破臉，對廣末涼子將是一大致命傷。因為她近年螢幕形象多半都是好媽媽，一旦被貼上不倫女星標籤，對未來她的演藝之路勢必造成衝擊。最無辜的莫過於三個孩子，成為她自私行為下的犧牲者。

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