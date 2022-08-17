空靈系YouTuber神似廣末涼子爆紅　有烏拉圭血統一開口震驚網友

科技發達的趨勢下造就了不少YouTuber，當中有不少女網紅因為有創意，再加上外型出眾，因此備受注目。有網友發現台烏混血的YouTuber「金魚腦」不僅長得漂亮，口才也不錯，因此好奇她在台灣YouTuber裡頭是否算正的，貼文一出吸引不少粉絲大力稱讚。



原PO在PTT以「金魚腦算台灣YouTuber前幾正的吧？」為題寫道，「金魚腦」是台灣、烏拉圭的混血YouTuber，頻道內容主要是在講旅遊和減塑，主持的口才以及影片的剪輯技巧還不錯，笑容也很自然，讓他相當關注，於是好奇詢問網民們：「有沒有金魚腦的八卦？」

混血美女口才卻比不少YouTuber強 點圖放大看看有多像廣末涼子：

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貼文引起不少人贊同，「真的超正」、「自然不做作」、「什麼前幾，哪個YouTuber比她正的？」、「同時擁有西方人的立體五官+東方人的精緻感」、「青春無敵啊」、「給人自然可愛感」、「算有氣質有腦的女YT」、「見過本人，很小隻，超可愛」。

「金魚腦」是台灣、烏拉圭混血兒，有著深邃的五官，留著俏麗的短髮，自然不做作的口才和態度讓吸引不少粉絲關注，她的YouTube有50多萬人訂閱，IG也有近19萬粉絲追蹤。而外型亮眼的她也因為深邃五官，曾被粉絲和媒體發現神似日本女星廣末涼子，更是大大增加她的知名度。

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