父親節｜MIRROR 十二子誰是好男人？玄學家揭6大好爸爸面相特徵

遇到一個好男人做老公，當然是幸福不過的事，更好的是能夠與他建立幸福家庭。但有甚麼方法可以更順利找到一個好男人發展？90後玄學家謝柳汝Tasha就分析岀，從男人的面相特徵，可以透露岀他是不是一個好男人/好爸爸。



Facebook截圖（Anson Lo）

一般人都知道看面相必定會是看眼、鼻、眉、嘴等等，但原來印堂、耳朵，甚至牙齒都可以看岀一個男人是否顧家、好相處的好男人。以下是謝師傅教大家從面部特徵分析好男人面相，一起看看吧！

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1. 眼珠大而圓

眼睛是人的靈魂之窗，眼珠大而圓，即相學上的「孩子眼」。眼白比例較小，眼神純真猶如孩子般，對家人盡責任。

2. 耳朵有肉

耳朵有肉的話，代表這個男人有福氣、人有正氣。 為人勤力、做事有交帶，對家人很好，會是一個好老公、好爸爸。

3. 印堂開闊圓潤

印堂開闊和圓潤的男人有度量、有責住心，不會事事計較，對人有包容心。對家人的包容能力都會很好，更會包容伴侶的好與壞，做事有體面。相反印堂窄的男人， 為人小器， 人與人之間的關係不太好。

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4. 下巴闊大

下巴闊大的男人，會重視和疼愛家人。相反，男人下巴尖小的話，性格會比較敏感，疑心亦較重。情緒相對不穩定，亦會不喜歡平淡的生活。

5. 眉尾整潔和眼的長度一樣

眉尾整潔、眉毛和眼的長度一樣的男人，是一副好老公面相。他們有能力照顧家人，有決策能力。 亦不會輕宜發脾氣，做事合情合理。這樣的男人當老公、當爸爸都很不錯。相反，男人的眉毛雜亂，雙眉之間近距離，表示性格貪玩、壞脾氣、不實際。感情關係不穩定，較容易和伴侶吵架。

6. 門牙大隻和整齊

門牙大隻和牙齒整齊的男人，性格較忠厚誠實、心地善良、為人可靠。他們會用心對人好，亦會是有交帶的男人。在這種特質上，Mirror成員Lokman和Stanley就是好例子，兩位都是門牙大隻的好男人。

綜合MIRROR成員各大面相特徵，Tasha表示最符合好老公/好爸爸的面相是Lokman楊樂文和大表哥Stanley 邱士縉，做兩位的另一半真有福了。

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